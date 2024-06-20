Швидко і дуже смачно: рецепт супу із сосисками та ковбасками (відео)

Суп виходить наваристим і ситним. Він дуже смачний і чудово втамовує голод.

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Якщо немає часу довго метушитися на кухні, а хочеться чогось смачного і ситного, приготуйте суп із ковбасками та сосисками за рецептом кулінарної блогерки viktoria__cooking. Ви пробудете біля плити недовго, але отримаєте дуже апетитну страву. Вона однаково смакує як на обід, так і на вечерю.

Суп із ковбасками та сосисками

Інгредієнти (приблизно на 2 літри):

картопля — 3-4 шт;

морква середнього розміру — 1 шт;

цибулина середня — 1 шт;

лавровий лист — 2 шт;

часник — 3-4 зубчики;

сіль, перець;

зелень;

вершкове масло;

ковбаски та сосиски.

Спосіб приготування:

У киплячу воду додати нарізану кубиками картоплю і варити приблизно 15 хвилин. Тим часом на шматочку масла обсмажити нарізану цибулю і нарізану або натерту на тертку моркву.

Ковбаски та сосиски нарізати на невеликі шматочки і відправити на сковороду до моркви та цибулі, обсмажити все разом ще 10-15 хвилин. Після цього перекласти все в каструлю до картоплі, додати лавровий лист, посолити, поперчити і варити ще близько 10 хвилин. За бажанням на цьому етапі можна додати ще плавлені сирки.

Наприкінці додати зелень, подрібнений часник, перемішати і зняти з вогню.

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