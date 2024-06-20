Швидко і дуже смачно: рецепт супу із сосисками та ковбасками (відео)
Суп виходить наваристим і ситним. Він дуже смачний і чудово втамовує голод.
Якщо немає часу довго метушитися на кухні, а хочеться чогось смачного і ситного, приготуйте суп із ковбасками та сосисками за рецептом кулінарної блогерки viktoria__cooking. Ви пробудете біля плити недовго, але отримаєте дуже апетитну страву. Вона однаково смакує як на обід, так і на вечерю.
Суп із ковбасками та сосисками
Інгредієнти (приблизно на 2 літри):
- картопля — 3-4 шт;
- морква середнього розміру — 1 шт;
- цибулина середня — 1 шт;
- лавровий лист — 2 шт;
- часник — 3-4 зубчики;
- сіль, перець;
- зелень;
- вершкове масло;
- ковбаски та сосиски.
Спосіб приготування:
У киплячу воду додати нарізану кубиками картоплю і варити приблизно 15 хвилин. Тим часом на шматочку масла обсмажити нарізану цибулю і нарізану або натерту на тертку моркву.
Ковбаски та сосиски нарізати на невеликі шматочки і відправити на сковороду до моркви та цибулі, обсмажити все разом ще 10-15 хвилин. Після цього перекласти все в каструлю до картоплі, додати лавровий лист, посолити, поперчити і варити ще близько 10 хвилин. За бажанням на цьому етапі можна додати ще плавлені сирки.
Наприкінці додати зелень, подрібнений часник, перемішати і зняти з вогню.
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