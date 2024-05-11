Боннський суп: рецепт найдієтичнішої страви

Цей суп навіть називають "супом для схуднення". Але ще це справжнє джерело вітамінів.

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Боннський суп — це вже легендарна страва для тих, хто хоче влаштувати собі розвантажувальні дні після святкових застіль. У ньому неймовірна кількість овочів, а дієтологи по всьому світу запевняють, що він навіть допомагає схуднути. Їсти боннський суп можна без обмежень: щойно відчули голод — з'їжте тарілочку супу. Разом із супом в один із днів дозволено їсти овочі, в інший — фрукти (окрім бананів, винограду, кавуна й дині), у третій — відварене м'ясо, у четвертий — відварене м'ясо чи птицю з овочами, у п'ятий — відварений бурий рис і овочі, у шостий — відварену картоплю з овочами, у сьомий — відварене м'ясо чи птицю, зелений салат і фрукти. Рецептом поділилися на сайті 10diets4you.

Можна без обмежень пити просту воду, чай і каву без цукру. Секрет супу в тому, що його варять із овочів із негативною калорійністю, на перетравлення яких витрачається більше калорій, ніж вони дають. Це селера, капуста, цибуля та петрушка. У 100 г супу всього 27 ккал.

Такий суп не солять, овочі не смажать, а смаку в боннський суп додають спеціями та лимонним соком.

Боннський суп

Інгредієнти:

капуста цвітна або білокачанна 300 г;

корінь селери (або стебла селери) 200 г;

три цибулини;

два зубчики часнику;

одна морквина;

три помідори;

два солодкі перці;

петрушка свіжа;

кмин мелений — дрібка;

коріандр мелений — дрібка;

перець гострий червоний — дрібка;

лавровий лист 1 шт.;

сік лимона 1 ст. л.;

зелень.

Спочатку підготуйте всі овочі. Цибулю, часник і корінь селери очистіть. Цибулю наріжте кільцями, корінь селери наріжте середніми кубиками, часник і петрушку порубайте.

Зніміть шкірку з помідорів і наріжте їх на шматочки. Шкірку можна не знімати, якщо не хочете. Перець наріжте соломкою, морквину — кружечками. Цвітну капусту розберіть на окремі суцвіття. Якщо у вас білокачанна капуста, нашаткуйте.

У каструлю складіть усі овочі, залийте холодною водою так, щоб вона була вищою за овочі приблизно на 2 см. Доведіть до кипіння, зніміть піну. Потім зменшіть вогонь, додайте петрушку та часник, варіть суп 25-30 хвилин. Наприкінці варіння додайте лавровий лист, кмин і коріандр, гострий перець. Не соліть — це важливо.

Дайте супу трохи охолонути й подрібніть усі овочі прямо в каструлі занурювальним блендером.

Під час подачі додавайте в тарілку із супом сік лимона, свіжу зелень, а також інші спеції та приправи до вашого смаку. Сіль, цукор, сметану, олію додавати не можна. Ну, точніше, можна, але тоді суп буде калорійнішим.

Змінювати набір овочів можна так, як вам подобається. Обов'язковими інгредієнтами залишаються селера, капуста й петрушка.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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