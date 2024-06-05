Ситна та освіжальна: рецепт окрошки на кефірі та мінералці

Цей літній суп чудово освіжає у спеку. І його дуже просто готувати.

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Літня окрошка на кефірі з варених і свіжих овочів з додаванням трав і готового м'яса (або без м'яса зовсім) виходить дуже освіжальною за рахунок текстури і приємної кислинки кефіру. Кефір за бажання можна замінити натуральним йогуртом без добавок — можна питним, а можна і густим, для більшої щільності. Можна також залити окрошку айраном. Фокус розповість, як її приготувати.

Окрошка на кефірі та мінералці

Інгредієнти:

три яйця;

варена ковбаса — 200 г;

шинка — 200 г;

картопля — 400 г;

зелена цибуля — 50 г;

огірки — 300 г;

кріп — 150 г;

кефір — 1 л;

сметана — 500 г;

мінеральна вода з газом — 1 л;

сіль — до свого смаку.

Відваріть картоплю в мундирі. Відваріть яйця круто і остудіть. Картоплю та яйця очистіть. Картоплю наріжте кубиками, як і яйця. Наріжте кубиками ковбасу та шинку, а редиску – соломкою.

Огірки наріжте кубиками. Зелень дрібно наріжте. З'єднайте всі інгредієнти в супниці. У глечику змішайте мінералку, кефір і сметану. І залийте цією заправкою окрошку. Подавайте окрошку до столу холодною.

Якщо не змішувати сухі інгредієнти та компоненти заправки, то їх можна зберігати в холодильнику до 2 діб.

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