Ситна та освіжальна: рецепт окрошки на кефірі та мінералці
Цей літній суп чудово освіжає у спеку. І його дуже просто готувати.
Літня окрошка на кефірі з варених і свіжих овочів з додаванням трав і готового м'яса (або без м'яса зовсім) виходить дуже освіжальною за рахунок текстури і приємної кислинки кефіру. Кефір за бажання можна замінити натуральним йогуртом без добавок — можна питним, а можна і густим, для більшої щільності. Можна також залити окрошку айраном. Фокус розповість, як її приготувати.
Окрошка на кефірі та мінералці
Інгредієнти:
- три яйця;
- варена ковбаса — 200 г;
- шинка — 200 г;
- картопля — 400 г;
- зелена цибуля — 50 г;
- огірки — 300 г;
- кріп — 150 г;
- кефір — 1 л;
- сметана — 500 г;
- мінеральна вода з газом — 1 л;
- сіль — до свого смаку.
Відваріть картоплю в мундирі. Відваріть яйця круто і остудіть. Картоплю та яйця очистіть. Картоплю наріжте кубиками, як і яйця. Наріжте кубиками ковбасу та шинку, а редиску – соломкою.
Огірки наріжте кубиками. Зелень дрібно наріжте. З'єднайте всі інгредієнти в супниці. У глечику змішайте мінералку, кефір і сметану. І залийте цією заправкою окрошку. Подавайте окрошку до столу холодною.
Якщо не змішувати сухі інгредієнти та компоненти заправки, то їх можна зберігати в холодильнику до 2 діб.
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