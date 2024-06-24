Идеальное блюдо к ужину: рецепт курицы с лимонами и зеленью

Курица кажется вполне обыденным ингредиентом. Но и из нее можно приготовить изысканное блюдо.

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Рецептов с курицей бесконечное количество, но этот вам точно захочется повторить. Курица готовится под соусом из лимона, чеснока и зелени. И это безумно вкусно. Рецептом поделились на сайте Kitchen Ceremony.

Курица с лимонами и зеленью

Ингредиенты:

куриные бедрышки — 12 шт;

лимон;

каперсы или оливки;

3–4 зубчика чеснока;

кинза, петрушка, укроп;

оливковое масло — 50 мл;

зеленая, или красная аджика.

Куриные бедрышки обмойте и высушите бумажными полотенцами. Мелко нарежьте треть зелени, и весь чеснок, добавьте пару столовых ложек оливкового масла, зеленую аджику, соль по вкусу и натрите этой смесью курицу. Разложите кусочки на противне, прикрытом пергаментной бумагой. Нарежьте лимон дольками и разложите его между курицей вместе с каперсами или оливками. Отправляйте запекаться в духовку на 30–35 минут. Следите, чтобы лимоны не пересохли. При необходимости закройте курицу фольгой.

Когда курица будет готова, приготовьте зеленый соус. Нарежьте оставшуюся часть зелени, добавьте остальное оливковое масло, мелко нарежьте запеченые каперсы или оливки и выдавите мякоть запеченных лимонов.

Подавайте курицу с зеленым соусом.

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