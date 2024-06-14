Еще больше вкуса: грибной суп с куриным филе и сыром

Такой суп получается сытнее, чем просто с грибами.

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Грибной суп – сытное и ароматное блюдо. Но его вкус можно сделать еще более насыщенным, если добавить в него куриное филе и сыр. Как приготовить такой суп, рассказали в блоге "Кулинарные рецепты". Такое блюдо хорошо готовить на обед, поскольку оно хорошо утоляет голод и придает сил.

Грибной суп с куриным филе и сыром

Ингредиенты:

вода – 2 литра;

куриное филе – 300 гр;

картофель – 2 шт;

шампиньоны – 100 гр;

плавленый сыр – 2 шт;

лук репчатый – 1 шт;

морковь – 1 шт;

сливочное масло – 1,5 ст. л;

перец черный молотый, соль;

зелень.

Способ приготовления:

Куриное филе промыть, залить холодной водой. Варить на среднем огне 25 минут с момента закипания. Вынуть куриные грудки, нарезать кубиками и отправить обратно в бульон.

Лук и картофель очистить и нарезать кубиками. Морковь очистить, нарезать брусочками, а грибы – пластинами. Плавленый сыр натереть на мелкой терке.

В кипящий бульон добавить картофель и варить 5-7 минут.

На сковороде с маслом обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и грибы. Перемешать и обжарить еще 7-10 минут.

В бульон с картофелем выложить обжаренные овощи. Посолить и поперчить. Добавить плавленый сыр, постоянно помешивая, до растворения. Приправить зеленью.

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