Еще больше вкуса: грибной суп с куриным филе и сыром
Такой суп получается сытнее, чем просто с грибами.
Грибной суп – сытное и ароматное блюдо. Но его вкус можно сделать еще более насыщенным, если добавить в него куриное филе и сыр. Как приготовить такой суп, рассказали в блоге "Кулинарные рецепты". Такое блюдо хорошо готовить на обед, поскольку оно хорошо утоляет голод и придает сил.
Грибной суп с куриным филе и сыром
Ингредиенты:
- вода – 2 литра;
- куриное филе – 300 гр;
- картофель – 2 шт;
- шампиньоны – 100 гр;
- плавленый сыр – 2 шт;
- лук репчатый – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- сливочное масло – 1,5 ст. л;
- перец черный молотый, соль;
- зелень.
Способ приготовления:
Куриное филе промыть, залить холодной водой. Варить на среднем огне 25 минут с момента закипания. Вынуть куриные грудки, нарезать кубиками и отправить обратно в бульон.
Лук и картофель очистить и нарезать кубиками. Морковь очистить, нарезать брусочками, а грибы – пластинами. Плавленый сыр натереть на мелкой терке.
В кипящий бульон добавить картофель и варить 5-7 минут.
На сковороде с маслом обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и грибы. Перемешать и обжарить еще 7-10 минут.
В бульон с картофелем выложить обжаренные овощи. Посолить и поперчить. Добавить плавленый сыр, постоянно помешивая, до растворения. Приправить зеленью.
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