Ароматный суп с запеченными овощами: рецепт легкого блюда с весенним вкусом

По цвету этот суп напоминает томатный, но его вкус ярче и богаче.

Related video

Легкий и вкусный суп из запеченных овощей – неплохой вариант для сытного ужина, без тяжести в желудке. Советуем приготовить его по рецепту из кулинарного блогера Тати Чудновой и порадовать себя оригинальным блюдом.

Легкий суп из запеченных овощей

Ингредиенты:

помидоры – 5-6 шт;

болгарский перец – 1/2 шт;

лук – 1 шт;

чеснок – 4 шт;

оливковое масло – 1-2 ст. л;

соль;

перец;

паприка;

сахар;

вода или бульон;

сливки 20% – 100 мл;

хлеб;

моцарелла.

Способ приготовления:

Овощи помыть, почистить и нарезать крупными кусками, выложить в форму, застеленную пергаментом, добавить щепотку сахара, перца, паприки и чайную соли. Все полить оливковым маслом. Запекать овощи в духовке, разогретой до 190 градусов, 35-40 минут.

Печеные овощи измельчить в пюре с помощью блендера. Сок, который выделился при запекании, отправить тоже в чашу. Добавить примерно 100 мл сливок и немного воды или бульона при необходимости.

Подавать обязательно с творожным сэндвичем – получается невероятное сочетание!

Читайте также:

Суп с булгуром и фрикадельками: простой рецепт ароматного и сытного блюда

Суп с индейкой и пшеном: простой рецепт диетического блюда

Картофельный суп с фрикадельками: простой рецепт ароматного блюда