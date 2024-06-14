Ще більше смаку: грибний суп із курячим філе та сиром
Такий суп виходить ситнішим, ніж просто з грибами.
Грибний суп — ситна й ароматна страва. Але її смак можна зробити ще більш насиченим, якщо додати до нього куряче філе та сир. Як приготувати такий суп, розповіли в блозі "Кулінарні рецепти". Таку страву добре готувати на обід, оскільки вона добре втамовує голод і додає сил.
Грибний суп із курячим філе та сиром
Інгредієнти:
- вода — 2 літри;
- куряче філе — 300 г;
- картопля — 2 шт;
- печериці — 100 гр;
- плавлений сир — 2 шт;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- вершкове масло — 1,5 ст. л;
- перець чорний мелений, сіль;
- зелень.
Спосіб приготування:
Куряче філе промити, залити холодною водою. Варити на середньому вогні 25 хвилин з моменту закипання. Вийняти курячі грудки, нарізати кубиками і відправити назад у бульйон.
Цибулю та картоплю очистити й нарізати кубиками. Моркву очистити, нарізати брусочками, а гриби — пластинами. Плавлений сир натерти на дрібній тертці.
У киплячий бульйон додати картоплю і варити 5-7 хвилин.
На пательні з олією обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та гриби. Перемішати й обсмажити ще 7-10 хвилин.
У бульйон із картоплею викласти обсмажені овочі. Посолити та поперчити. Додати плавлений сир, постійно помішуючи, до розчинення. Приправити зеленню.
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