Ще більше смаку: грибний суп із курячим філе та сиром

Такий суп виходить ситнішим, ніж просто з грибами.

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Грибний суп — ситна й ароматна страва. Але її смак можна зробити ще більш насиченим, якщо додати до нього куряче філе та сир. Як приготувати такий суп, розповіли в блозі "Кулінарні рецепти". Таку страву добре готувати на обід, оскільки вона добре втамовує голод і додає сил.

Грибний суп із курячим філе та сиром

Інгредієнти:

вода — 2 літри;

куряче філе — 300 г;

картопля — 2 шт;

печериці — 100 гр;

плавлений сир — 2 шт;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

морква — 1 шт;

вершкове масло — 1,5 ст. л;

перець чорний мелений, сіль;

зелень.

Спосіб приготування:

Куряче філе промити, залити холодною водою. Варити на середньому вогні 25 хвилин з моменту закипання. Вийняти курячі грудки, нарізати кубиками і відправити назад у бульйон.

Цибулю та картоплю очистити й нарізати кубиками. Моркву очистити, нарізати брусочками, а гриби — пластинами. Плавлений сир натерти на дрібній тертці.

У киплячий бульйон додати картоплю і варити 5-7 хвилин.

На пательні з олією обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та гриби. Перемішати й обсмажити ще 7-10 хвилин.

У бульйон із картоплею викласти обсмажені овочі. Посолити та поперчити. Додати плавлений сир, постійно помішуючи, до розчинення. Приправити зеленню.

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