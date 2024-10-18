Готується просто і швидко: рецепт плову з індичкою в сковороді
Головне в плові, це спеції. Тож виберіть ті, які вам до смаку.
Плов — традиційна страва народів середньої Азії. Традиційно плов готують із бараниною, але можна і з яловичиною. Утім, використовувати можна зі свининою, і з куркою, і з індичкою, хоча це, звісно, вже буде не традиційна східна страва. У плову є кілька особливостей: наприклад, співвідношення рису, м'яса та моркви має бути однаковим. На кілограм рису використовують кілограм моркви та кілограм м'яса. До плову зазвичай додають часник, зіру (кумин), барбарис і гострий перчик. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.
Плов з індичкою на сковороді
Інгредієнти:
- 500 г філе індички;
- 450 г рису для плову;
- 1 велика цибулина;
- 2 середні моркви;
- 1 головка часнику;
- 6 ст. л. рослинної олії;
- 1 ч. л. сушеного барбарису;
- ½ ч. л. зіри;
- 1 ч. л. паприки;
- сіль, свіжомелений чорний перець.
Наріжте індичку невеликими шматочками. Цибулю наріжте пір'ям, моркву натріть на крупній тертці. Зріжте верхню частину головки часнику, зніміть кілька шарів лушпиння, але саму головку залиште цілою.
У глибокій сковорідці розігрійте олію і тушкуйте цибулю до прозорості. Додайте моркву і готуйте на середньому вогні 7-10 хвилин, помішуючи. Викладіть у сковорідку індичку, посоліть, приправте перцем і спеціями та обсмажте.
Всипте промитий рис, налийте гарячу воду, щоб вона покривала шар рису на 2 см. Не перемішуючи плов, втопіть у рисі головку часнику. Накрийте сковорідку кришкою, зменшіть вогонь і готуйте 20-25 хвилин. Перед подачею акуратно перемішайте.
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