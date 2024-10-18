Готується просто і швидко: рецепт плову з індичкою в сковороді

Головне в плові, це спеції. Тож виберіть ті, які вам до смаку.

Related video

Плов — традиційна страва народів середньої Азії. Традиційно плов готують із бараниною, але можна і з яловичиною. Утім, використовувати можна зі свининою, і з куркою, і з індичкою, хоча це, звісно, вже буде не традиційна східна страва. У плову є кілька особливостей: наприклад, співвідношення рису, м'яса та моркви має бути однаковим. На кілограм рису використовують кілограм моркви та кілограм м'яса. До плову зазвичай додають часник, зіру (кумин), барбарис і гострий перчик. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Плов з індичкою на сковороді

Інгредієнти:

500 г філе індички;

450 г рису для плову;

1 велика цибулина;

2 середні моркви;

1 головка часнику;

6 ст. л. рослинної олії;

1 ч. л. сушеного барбарису;

½ ч. л. зіри;

1 ч. л. паприки;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Наріжте індичку невеликими шматочками. Цибулю наріжте пір'ям, моркву натріть на крупній тертці. Зріжте верхню частину головки часнику, зніміть кілька шарів лушпиння, але саму головку залиште цілою.

У глибокій сковорідці розігрійте олію і тушкуйте цибулю до прозорості. Додайте моркву і готуйте на середньому вогні 7-10 хвилин, помішуючи. Викладіть у сковорідку індичку, посоліть, приправте перцем і спеціями та обсмажте.

Всипте промитий рис, налийте гарячу воду, щоб вона покривала шар рису на 2 см. Не перемішуючи плов, втопіть у рисі головку часнику. Накрийте сковорідку кришкою, зменшіть вогонь і готуйте 20-25 хвилин. Перед подачею акуратно перемішайте.

Читайте також:

Плов із булгура: як приготувати смачну страву

Справжній плов: важливі хитрощі приготування

Ідеальна страва на вечерю: рецепт рису з куркою та овочами на сковороді