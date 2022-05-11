Полезный рецепт. Как приготовить тушенку из курицы

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как готовить тушенку без автоклава, на обычной плите

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Тушенка, или консервированное тушеное мясо, это идеальный способ сохранить мясо в полевых условиях. Тушенку любят туристы, рыбаки и охотники, а в наше время – это важный элемент рациона для военных, отмечает Клопотенко.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Обычно, тушенку легко приобрести в магазине, но, во-первых, не знаешь, что тебе попадется, пока не откроешь банку, а, во-вторых, сейчас рядом магазина может и не оказаться. Интересно, что метод пастеризации продуктов был придуман во Франции в начале XIX века именно для нужд армии, за что изобретатель получил награду из рук самого императора Наполеона.

Среди достоинств приготовленной таким образом тушенки – ее можно хранить вне холодильника до двух недель. Но стоит помнить, что место должно быть прохладным: погреб, или подвал.

В промышленных масштабах тушенку готовят в автоклаве, но этот рецепт предназначен для плиты.

Тушенка из курицы

Ингредиенты на 3 банки по 600 мл:

2 кг куриного мяса

1 средний репчатый лук

1 большая морковь

100 г сельдерея (опционально)

2 лавровых листа

5 горошин черного перца

3 горошины душистого перца

2 ст.л. соли

В большую кастрюлю сложите мясо, залейте водой на 3 см выше. Доведите до кипения, слейте воду, промойте и снова сложите в кастрюлю. Очистите лук и морковь, разрежьте пополам и добавьте к мясу. Если есть, добавьте очищенный корень сельдерея, пастернака или петрушки. Добавьте лавровый лист, черный и душистый перец.

Залейте мясо холодной водой, добавьте соль и перемешайте. Доведите до кипения, убавьте огонь до среднего и варите 40 минут, не накрывая крышкой. После достаньте мясо из кастрюли, дайте ему остыть, снимите мясо с костей, удалите хрящи и кожу, выньте из бульона все коренья и лук и варите мясо еще 20 минут на среднем огне.

Пока мясо доваривается, подготовьте стеклянные банки для стерилизации: поставьте в духовку на противень и включите разогреваться до 100 градусов. Лучше брать банки объемом не более 300-400 мл – это самый удобный размер. В это же время кипятите крышки для банок около 20 минут.

Как только банки станут горячими, осторожно достаньте их с помощью полотенца, разложите по ним мясо и залейте бульоном. Можно добавить специи, Сразу тщательно закручивайте банку крышкой, переворачивайте на полотенце, крышкой вниз. В погреб, подвал, или холодильник убирайте банки на следующий день, когда остынут.