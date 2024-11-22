Кексы-пиццы: рецепт быстрой и вкусной закуски
При желании начинку для кексов можно взять любую.
Кексы со вкусом пиццы – блюдо, которое можно как брать с собой на работу или учебу для перекуса, так и предложить в качестве закуски к приходу гостей. Они готовятся очень просто, если воспользоваться рецептом из блога "Кулинарная книга".
Закусочные кексы-пиццы
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт;
- соль – 1 ч. л;
- прованские травы – 1 ч. л;
- сметана – 2 ст. л;
- мука – 170 гр;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- сосиски;
- твердый сыр;
- болгарский перец;
- укроп.
Способ приготовления:
В глубокую миску вбить яйца, добавить соль, перец, прованские травы (по желанию). Перемешать венчиком до пышности. Затем добавить сметану и снова перемешать.
В эту массу ввести просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, перемешать.
Сосиски нарезать маленькими кубиками, укроп тоже почистить и нарезать мелко. Все это отправить в миску с тестом и аккуратно перемешать.
Тесто выложить в формы для кексов и сверху посыпать их тертым сыром.
Выпекать кексы в духовке, предварительно разогретой до 175 градусов, 30-35 минут. Время выпекания может быть дольше, необходимо ориентироваться по духовке. Кексы должны хорошо подрумяниться.
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