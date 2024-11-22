Кекси-піци: рецепт швидкої та смачної закуски
За бажання начинку для кексів можна взяти будь-яку.
Кекси зі смаком піци — страва, яку можна як брати з собою на роботу чи навчання для перекусу, так і запропонувати як закуску до приходу гостей. Вони готуються дуже просто, якщо скористатися рецептом із блогу "Кулінарна книга".
Закусочні кекси-піци
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт;
- сіль – 1 ч. л;
- прованські трави – 1 ч. л;
- сметана – 2 ст. л;
- борошно – 170 г;
- розпушувач – 1 ч. л;
- сосиски;
- твердий сир;
- болгарський перець;
- кріп.
Спосіб приготування:
У глибоку миску вбити яйця, додати сіль, перець, прованські трави (за бажанням). Перемішати вінчиком до пишності. Потім додати сметану і знову перемішати.
У цю масу ввести просіяне борошно, змішане з розпушувачем, перемішати.
Сосиски нарізати маленькими кубиками, кріп теж почистити і нарізати дрібно. Усе це відправити в миску з тістом і акуратно перемішати.
Тісто викласти у форми для кексів і зверху посипати їх тертим сиром.
Випікати кекси в духовці, попередньо розігрітій до 175 градусів, 30-35 хвилин. Час випікання може бути довшим, необхідно орієнтуватися за духовкою. Кекси мають добре підрум'янитися.
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