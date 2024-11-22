Кекси-піци: рецепт швидкої та смачної закуски

За бажання начинку для кексів можна взяти будь-яку.

Кекси зі смаком піци — страва, яку можна як брати з собою на роботу чи навчання для перекусу, так і запропонувати як закуску до приходу гостей. Вони готуються дуже просто, якщо скористатися рецептом із блогу "Кулінарна книга".

Закусочні кекси-піци

Інгредієнти:

яйця – 3 шт;

сіль – 1 ч. л;

прованські трави – 1 ч. л;

сметана – 2 ст. л;

борошно – 170 г;

розпушувач – 1 ч. л;

сосиски;

твердий сир;

болгарський перець;

кріп.

Спосіб приготування:

У глибоку миску вбити яйця, додати сіль, перець, прованські трави (за бажанням). Перемішати вінчиком до пишності. Потім додати сметану і знову перемішати.

У цю масу ввести просіяне борошно, змішане з розпушувачем, перемішати.

Сосиски нарізати маленькими кубиками, кріп теж почистити і нарізати дрібно. Усе це відправити в миску з тістом і акуратно перемішати.

Тісто викласти у форми для кексів і зверху посипати їх тертим сиром.

Випікати кекси в духовці, попередньо розігрітій до 175 градусів, 30-35 хвилин. Час випікання може бути довшим, необхідно орієнтуватися за духовкою. Кекси мають добре підрум'янитися.

Читайте також:

Картопляні кекси: як смачно приготувати пюре, що залишилося

Рецепт апельсинових кексів: ідеальний десерт для особливих моментів

Чудові кекси "Захер": найшоколадніший шоколадний десерт нашвидкуруч