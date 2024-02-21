Картопляні кекси: як смачно приготувати пюре, що залишилося

Кекси дуже смачні в теплому вигляді, проте їх можна їсти і холодними. Такий перекус готується дуже швидко.

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Трохи картопляного пюре, сосиски, олія та форми для кексів — і у вас вийде дуже оригінальна страва — картопляні кекси. Такий перекус можна приготувати в перервах між сніданком і обідом або ж ближче до вечора. Складного в цьому нічого немає, якщо скористатися рецептом із блогу "Рецепти щодня".

Картопляні кекси

Інгредієнти:

картопляне пюре — 500 г;

борошно — 120 г;

сосиски — 3 шт;

сир — 150 г;

яйце — 2 шт;

сметана — 150 г;

вершкове масло — 20 г;

розпушувач — 1 ч. л;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Твердий сир натерти на тертку, сосиски дрібно нарізати. У сметану додати яйця, м'яке вершкове масло і перемішати до однорідної консистенції.

Потім у той самий посуд додати картопляне пюре, сосиски, сир і перемішати.

Всипати борошно, розпушувач, сіль і знову все добре перемішати.

Форму для кексів змастити рослинною олією і заповнити тістом. Відправити кекси в розігріту до 180 градусів духовку на 45 хвилин.

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