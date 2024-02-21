Картопляні кекси: як смачно приготувати пюре, що залишилося
Кекси дуже смачні в теплому вигляді, проте їх можна їсти і холодними. Такий перекус готується дуже швидко.
Трохи картопляного пюре, сосиски, олія та форми для кексів — і у вас вийде дуже оригінальна страва — картопляні кекси. Такий перекус можна приготувати в перервах між сніданком і обідом або ж ближче до вечора. Складного в цьому нічого немає, якщо скористатися рецептом із блогу "Рецепти щодня".
Картопляні кекси
Інгредієнти:
- картопляне пюре — 500 г;
- борошно — 120 г;
- сосиски — 3 шт;
- сир — 150 г;
- яйце — 2 шт;
- сметана — 150 г;
- вершкове масло — 20 г;
- розпушувач — 1 ч. л;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Твердий сир натерти на тертку, сосиски дрібно нарізати. У сметану додати яйця, м'яке вершкове масло і перемішати до однорідної консистенції.
Потім у той самий посуд додати картопляне пюре, сосиски, сир і перемішати.
Всипати борошно, розпушувач, сіль і знову все добре перемішати.
Форму для кексів змастити рослинною олією і заповнити тістом. Відправити кекси в розігріту до 180 градусів духовку на 45 хвилин.
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