Картофельные кексы: как вкусно приготовить оставшееся пюре

Кексы очень вкусны в теплом виде, однако их можно есть и холодными. Такой перекус готовится очень быстро.

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Немного картофельного пюре, сосиски, масло и формы для кексов – и у вас получится очень оригинальное блюдо – картофельные кексы. Такой перекус можно приготовить в перерывах между завтраком и обедом или же ближе к вечеру. Сложного в этом ничего нет, если воспользоваться рецептом из блога "Рецепты каждый день".

Картофельные кексы

Ингредиенты:

картофельное пюре – 500 гр;

мука – 120 гр;

сосиски – 3 шт;

сыр – 150 гр;

яйцо – 2 шт;

сметана – 150 гр;

сливочное масло – 20 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л;

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Твердый сыр натереть на терку, сосиски мелко нарезать. В сметану добавить яйца, мягкое сливочное масло и перемещать до однородной консистенции.

Затем в ту же посуду добавить картофельное пюре, сосиски, сыр и перемешать.

Всыпать муку, разрыхлитель, соль и снова все хорошо перемешать.

Форму для кексов смазать растительным маслом и заполнить тестом. Отправить кексы в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

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