Мясо тает во рту: рецепт свинины, тушеной с яблоками
Свинина, тушенная в подливе с яблоками, идеально подходит к любому гарниру. Особенно вкусная она с картофельным пюре.
Мясо с яблоками, которое буквально тает во рту, — хороший вариант как праздничного блюда, так и дополнения к любому гарниру, особенно к картофельному пюре, на обед или ужин. Как его приготовить, рассказали в блоге "Простая кулинария".
Мясо с яблоками в подливе
Ингредиенты:
- на 3 свиные вырезки (~1,3 кг):
- яблоки — 2-3 шт;
- соль — 1 ч. л;
- перец — по вкусу;
- специи к мясу — 2 ч. л;
- хмели-сунели — 1 ч. л;
- вода — 400 мл;
- масло растительное — 50 мл;
- масло сливочное — 50 гр;
- лук — 2 шт;
- соевый соус — 40 мл;
- винный уксус — 25 мл;
- мед — 2 ст. л.
Способ приготовления:
Мясо нарезать на большие куски (5-8 см), замариновать в специях с маслом (соединить все сухие специи с маслом) и оставить на 30 минут или несколько часов в холодильнике.
На разогретой сковороде обжарить мясо со всех сторон на среднем огне.
Вынуть мясо и на этой же сковороде тушить лук мелко нарезанный. Когда едва стушится – добавить воду, винный уксус и мед. Поставить на большой огонь испариться на 5-7 минут.
Вернуть мясо. Добавить половину нарезанных яблок и масло. Накрыть крышкой и готовить еще на минимальном огне к мягкости мяса. Или поставить в духовку на 200° в час. Яблоки полностью станут пюре и вкусно сочетаются с соусом.
За несколько минут до готовности добавить остальные яблоки. Посолить и поперчить по вкусу.
Читайте также:
Запеченная свинина с ананасами: рецепт праздничного блюда
Свинина, тушеная с грибами в сметанном соусе: рецепт сытного блюда на ужин