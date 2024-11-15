Мясо тает во рту: рецепт свинины, тушеной с яблоками

Свинина, тушенная в подливе с яблоками, идеально подходит к любому гарниру. Особенно вкусная она с картофельным пюре.

Мясо с яблоками, которое буквально тает во рту, — хороший вариант как праздничного блюда, так и дополнения к любому гарниру, особенно к картофельному пюре, на обед или ужин. Как его приготовить, рассказали в блоге "Простая кулинария".

Мясо с яблоками в подливе

Ингредиенты:

на 3 свиные вырезки (~1,3 кг):

яблоки — 2-3 шт;

соль — 1 ч. л;

перец — по вкусу;

специи к мясу — 2 ч. л;

хмели-сунели — 1 ч. л;

вода — 400 мл;

масло растительное — 50 мл;

масло сливочное — 50 гр;

лук — 2 шт;

соевый соус — 40 мл;

винный уксус — 25 мл;

мед — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Мясо нарезать на большие куски (5-8 см), замариновать в специях с маслом (соединить все сухие специи с маслом) и оставить на 30 минут или несколько часов в холодильнике.

На разогретой сковороде обжарить мясо со всех сторон на среднем огне.

Вынуть мясо и на этой же сковороде тушить лук мелко нарезанный. Когда едва стушится – добавить воду, винный уксус и мед. Поставить на большой огонь испариться на 5-7 минут.

Вернуть мясо. Добавить половину нарезанных яблок и масло. Накрыть крышкой и готовить еще на минимальном огне к мягкости мяса. Или поставить в духовку на 200° в час. Яблоки полностью станут пюре и вкусно сочетаются с соусом.

За несколько минут до готовности добавить остальные яблоки. Посолить и поперчить по вкусу.

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