Свинина, томленная в пиве: блюдо, которое тает во рту

Мясо, приготовленное таким способом, получается невероятно сочным и очень мягким. Его можно есть с хлебом или подавать с гарнирами.

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Пиво – это не только популярный пенный напиток, который особенной популярностью пользуется на праздники или в преддверии выходных, но и интересный ингредиент для приготовления разных блюд. Например, оно делает мясо мягким, а в блинах пиво станет отличной заменой дрожжей. Нередко его добавляют в густые соусы и подливы, чтобы придать им особый вкус и разбавить консистенцию. Предлагаем вам приготовить свиную грудинку, топленную в пиве по рецепту автора блога "Вкусные рецепты на каждый день". Аромат и вкус такого мяса покорит вас с первого кусочка, а есть его можно буквально одними губами.

Свиная грудка, томленная в пиве

Ингредиенты:

свиная грудинка – 1 кг;

пиво светлое – 1 бутылка;

соевый соус – 75 мл;

чеснок – 5-6 зубчиков;

соль – 1/2 ч. л;

сахар – 1 ч. л;

хмели-сунели, паприка – по 1 ч. л;

черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Вымытую и обсушенную бумажным полотенцем свиную грудинку порезать на грубые порционные куски, выложить на разогретую сковороду и поджарить на сильном огне до зарумянивания, после чего перевернуть. Когда зарумянится другая сторона, влить пиво, соевый соус, добавить грубо порезанный чеснок и все специи.

Когда масса закипит, поставить огонь на минимум, накрыть крышкой без отверстий и томить до готовности мяса. На это уйдет около двух часов.

Во время приготовления необходимо мясо перевернуть на другую сторону.

Далее сделать отверстие для выхода пара и готовить до того момента, пока жидкость почти не испарится. Это займет около полутора часов. Мясо необходимо еще раз перевернуть.

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