Составляем меню на праздники: рецепт свинины, тушенной в молоке

Свинина, приготовленная в молоке, имеет очень яркий аромат и нежную консистенцию. Такое блюдо украсит любой праздничный стол.

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Свинина, тушенная в молоке, – это очень нежное, ароматное блюдо. Мясо, приготовленное таким способом, получается очень мягким и буквально тает во рту. Рекомендуем приготовить его, и уверены, что это блюдо окажется и в вашем праздничном меню. Как его правильно сделать, рассказали на сайте Rud.ua.

Свинина, тушенная в молоке

Ингредиенты:

свиная корейка – 1,5 кг;

масло сливочное – 1 ст. л;

чеснок – 5-7 зубчиков;

молоко – 4 стакана;

морковь – 1 шт;

лук – 1 шт;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

лавровый лист – 2 шт;

розмарин – 2 веточки.

Способ приготовления:

Свинину тщательно помыть и связать кухонным шпагатом, чтобы во время тушения мясо не потеряло форму.

Чеснок почистить и нарезать кусочками. В разных частях мяса острым ножом сделать небольшие надрезы и нашпиговать его чесноком. Делать это лучше за 2-3 часа до отправки мяса в духовку или на ночь, чтобы мясо хорошо впитало в себя аромат чеснока.

Натереть корейку солью и перцем по вкусу.

Духовку разогреть до 160-180 градусов.

В глубокой кастрюле растопить сливочное масло, добавить подсолнечное масло и обжарить свинину со всех сторон до золотистого цвета.

Лук и морковь почистить, помыть, разрезать пополам и добавить их в кастрюлю к мясу вместе с лавровым листом и веточками розмарина. Зелень придаст блюду насыщенный пряный аромат.

Свинину с овощами залить четырьмя стаканами молока и довести до кипения на плите. В процессе приготовления молоко будет напоминать простоквашу, но так и должно быть.

Накрыть кастрюлю крышкой и отправить в духовку на два часа. В процессе приготовления мясо нужно хотя бы раз перевернуть, чтобы свинина хорошо протушилась.

Готовую свинину вынуть из кастрюли и завернуть в фольгу, чтобы сохранить мясо горячим и сочным.

Из отвара вынуть зелень, морковь и лук. Остальной бульон подержать на плите, пока его объем не уменьшится до 300 мл. После этого взбить отвар с помощью блендера.

Если консистенция соуса слишком редка, то обжаренная мука, сгуститель или кукурузный крахмал исправят ситуацию. Для этого нужно растворить один из ингредиентов в воде и, помешивая, вылить в кипящий соус. Добавить специи по вкусу.

С готового мяса снять шпагат, нарезать свинину тонкими кусочками. Выложить ее на теплую тарелку, полить пряно-молочным соусом и посыпать рубленой зеленью.

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