Праздничный рецепт. Как приготовить мясо по-французски с ананасами
Запеченная в духовке свинина с сыром – это всегда вкусно, но и ее можно дополнить, превратив в праздничное блюдо.
Запеченное в духовке мясо под сыром принято называть "Мясом по-французски", хоть изначально рецепт включал в себя говядину и был придуман для графа Орлова его французским поваром.
Сейчас, согласно классическому рецепту, мясо по-французски готовят из свинины, сыра и майонеза. Майонез можно заменить несладким йогуртом, или сметаной.
Также в классический рецепт входит картофель. Но если приготовить свиные отбивные с ломтиками ананасов и подать с гарниром из картофельного пюре, или запеченных овощей, то это станет вполне праздничным блюдом. К тому же, кислинка ананасов приятно оттенит вкус свинины.
Мясо по-французски с ананасами
Ингредиенты:
- Свинина – 400 гр;
- Ананас – консервированный, или свежий;
- Одна луковица;
- Твердый сыр – 100 гр;
- Майонез — 4 ст. л.;
- Соль, молотый черный перец.
Ананасы, если вы купили консервированные, берите те, которые кольцами, с ними проще управляться, ведь они сразу разделены на порции. Свинину нарежьте на порционные ломтики толщиной около одного сантиметра и отбейте с двух сторон. Посолите и поперчите с двух сторон.
Лук очистите и нарежьте кольцами потоньше. Сыр натрите на крупной терке.
Застелите противень пергаментом, или фольгой. Выложите свинину, каждый кусочек смажьте майонезом, выложите лук, кружок ананаса, посыпьте сыром. Также можете положить в середину кружка ананаса маслину без косточки.
Духовку разогрейте до 180 градусов, запекайте свинину около 40 минут, зависит от вашей духовки.
Подавайте с овощами, или картофельным пюре. Как приготовить идеальное пюре, мы рассказывали ранее.
Главное в пюре, чтобы оно было нежным и однородным, этого легко добиться, если добавить сливочное масло и соблюсти несколько правил.