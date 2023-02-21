Праздничный рецепт. Как приготовить мясо по-французски с ананасами

Запеченная в духовке свинина с сыром – это всегда вкусно, но и ее можно дополнить, превратив в праздничное блюдо.

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Запеченное в духовке мясо под сыром принято называть "Мясом по-французски", хоть изначально рецепт включал в себя говядину и был придуман для графа Орлова его французским поваром.

Сейчас, согласно классическому рецепту, мясо по-французски готовят из свинины, сыра и майонеза. Майонез можно заменить несладким йогуртом, или сметаной.

Также в классический рецепт входит картофель. Но если приготовить свиные отбивные с ломтиками ананасов и подать с гарниром из картофельного пюре, или запеченных овощей, то это станет вполне праздничным блюдом. К тому же, кислинка ананасов приятно оттенит вкус свинины.

Мясо по-французски с ананасами

Ингредиенты:

Свинина – 400 гр;

Ананас – консервированный, или свежий;

Одна луковица;

Твердый сыр – 100 гр;

Майонез — 4 ст. л.;

Соль, молотый черный перец.

Ананасы, если вы купили консервированные, берите те, которые кольцами, с ними проще управляться, ведь они сразу разделены на порции. Свинину нарежьте на порционные ломтики толщиной около одного сантиметра и отбейте с двух сторон. Посолите и поперчите с двух сторон.

Лук очистите и нарежьте кольцами потоньше. Сыр натрите на крупной терке.

Застелите противень пергаментом, или фольгой. Выложите свинину, каждый кусочек смажьте майонезом, выложите лук, кружок ананаса, посыпьте сыром. Также можете положить в середину кружка ананаса маслину без косточки.

Духовку разогрейте до 180 градусов, запекайте свинину около 40 минут, зависит от вашей духовки.

Подавайте с овощами, или картофельным пюре. Как приготовить идеальное пюре, мы рассказывали ранее.

Главное в пюре, чтобы оно было нежным и однородным, этого легко добиться, если добавить сливочное масло и соблюсти несколько правил.