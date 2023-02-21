Святковий рецепт. Як приготувати м'ясо по-французьки з ананасами

Запечена в духовці свинина із сиром — це завжди смачно, але її можна доповнити, перетворивши на святкову страву.

Related video

Запечене в духовці м'ясо під сиром заведено називати "М'ясом по-французьки", хоч спочатку рецепт містив яловичину і був придуманий для графа Орлова його французьким кухарем.

Зараз, згідно з класичним рецептом, м'ясо по-французьки готують зі свинини, сиру та майонезу. Майонез можна замінити несолодким йогуртом або сметаною.

Також у класичний рецепт входить картопля. Але якщо приготувати свинячі відбивні зі скибочками ананасів і подати з гарніром із картопляного пюре, або запечених овочів, це стане цілком святковим блюдом. До того ж, кислинка ананасів приємно відтінить смак свинини.

М'ясо по-французьки з ананасами

Інгредієнти:

свинина — 400 г;

ананас — консервований або свіжий;

одна цибулина;

твердий сир — 100 г;

майонез — 4 ст. л.;

сіль, мелений чорний перець.

Ананаси, якщо ви купили консервовані, беріть ті, які кільцями, з ними простіше працювати, адже вони одразу поділені на порції. Свинину наріжте на порційні скибочки завтовшки приблизно один сантиметр і відбийте з обох боків. Посоліть і поперчіть з двох сторін.

Цибулю очистіть і наріжте кільцями тонше. Сир натріть на великій тертці.

Застеліть лист пергаментом, або фольгою. Викладіть свинину, кожен шматочок змастіть майонезом, викладіть цибулю, кружальце ананаса, посипте сиром. Також можете покласти в середину кружки ананаса маслину без кісточки.

Духовку розігрійте до 180 градусів, запікайте свинину приблизно 40 хвилин, залежно від вашої духовки.

Подавайте з овочами, або картопляним пюре. Як приготувати ідеальне пюре, ми розповідали раніше.

Головне в пюре, щоб воно було ніжним та однорідним, цього легко досягти, якщо додати вершкове масло й дотриматися кількох правил.