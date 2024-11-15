М'ясо тане в роті: рецепт свинини, тушкованої з яблуками

Свинина, тушкована в підливі з яблуками, ідеально підходить до будь-якого гарніру. Особливо смачна вона з картопляним пюре.

М'ясо з яблуками, яке буквально тане в роті, — гарний варіант як святкової страви, так і доповнення до будь-якого гарніру, особливо до картопляного пюре, на обід чи вечерю. Як його приготувати, розповіли в блозі "Проста кулінарія".

М'ясо з яблуками в підливі

Інгредієнти:

на 3 свинячі вирізки (~1,3 кг):

яблука — 2-3 шт;

сіль — 1 ч. л;

перець — до смаку;

спеції до м'яса — 2 ч. л;

хмелі-сунелі — 1 ч. л;

вода — 400 мл;

олія рослинна — 50 мл;

масло вершкове — 50 г;

цибуля — 2 шт;

соєвий соус — 40 мл;

винний оцет — 25 мл;

мед — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

М'ясо нарізати на великі шматки (5-8 см), замаринувати в спеціях із олією (з'єднати всі сухі спеції з олією) і залишити на 30 хвилин або кілька годин у холодильнику.

На розігрітій сковороді обсмажити м'ясо з усіх боків на середньому вогні.

Вийняти м'ясо і на цій же сковороді тушкувати цибулю дрібно нарізану. Коли ледь стушиться — додати воду, винний оцет і мед. Поставити на великий вогонь випаруватися на 5-7 хвилин.

Повернути м'ясо. Додати половину нарізаних яблук та олію. Накрити кришкою і готувати ще на мінімальному вогні до м'якості м'яса. Або поставити в духовку на 200° на годину. Яблука повністю стануть пюре і смачно поєднаються з соусом.

За кілька хвилин до готовності додати решту яблук. Посолити та поперчити за смаком.

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