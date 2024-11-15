М'ясо тане в роті: рецепт свинини, тушкованої з яблуками
Свинина, тушкована в підливі з яблуками, ідеально підходить до будь-якого гарніру. Особливо смачна вона з картопляним пюре.
М'ясо з яблуками, яке буквально тане в роті, — гарний варіант як святкової страви, так і доповнення до будь-якого гарніру, особливо до картопляного пюре, на обід чи вечерю. Як його приготувати, розповіли в блозі "Проста кулінарія".
М'ясо з яблуками в підливі
Інгредієнти:
- на 3 свинячі вирізки (~1,3 кг):
- яблука — 2-3 шт;
- сіль — 1 ч. л;
- перець — до смаку;
- спеції до м'яса — 2 ч. л;
- хмелі-сунелі — 1 ч. л;
- вода — 400 мл;
- олія рослинна — 50 мл;
- масло вершкове — 50 г;
- цибуля — 2 шт;
- соєвий соус — 40 мл;
- винний оцет — 25 мл;
- мед — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
М'ясо нарізати на великі шматки (5-8 см), замаринувати в спеціях із олією (з'єднати всі сухі спеції з олією) і залишити на 30 хвилин або кілька годин у холодильнику.
На розігрітій сковороді обсмажити м'ясо з усіх боків на середньому вогні.
Вийняти м'ясо і на цій же сковороді тушкувати цибулю дрібно нарізану. Коли ледь стушиться — додати воду, винний оцет і мед. Поставити на великий вогонь випаруватися на 5-7 хвилин.
Повернути м'ясо. Додати половину нарізаних яблук та олію. Накрити кришкою і готувати ще на мінімальному вогні до м'якості м'яса. Або поставити в духовку на 200° на годину. Яблука повністю стануть пюре і смачно поєднаються з соусом.
За кілька хвилин до готовності додати решту яблук. Посолити та поперчити за смаком.
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