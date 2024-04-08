Запечена свинина з ананасами: рецепт святкової страви
За цим рецептом свинина виходить дуже ніжною. А ананас надає їй пікантності та аромату.
Це святковий рецепт, але ніхто вам не завадить приготувати свинину і просто так, серед тижня. М'ясо відмінно зберігається в холодильнику і його можна подавати на вечерю з картопляним пюре, простим білим рисом, або запеченими овочами.
Запечена свинина з ананасами
Інгредієнти:
- свинина карбонад — 1,5 кг;
- ананас — ½ шт;
- гірчиця зернова — 30 г;
- мед рідкий — 3 ч. л.;
- шість зубчиків часнику;
- паприка — 1 ч. л.;
- соєвий соус — 60 мл;
- розмарин, сіль, перець.
Викладіть м'ясо жиром догори і зробіть на поверхні кілька надрізів не до кінця, трохи нижче середини м'якоті. Посоліть і поперчіть надрізи всередині та м'якоть зовні. Змастіть м'ясо зерновою гірчицею та медом. Натріть пропущеним через прес часником, паприкою, подрібненим розмарином і соєвим соусом.
Залиште маринуватися м'ясо хоча б на годину.
В ананаса відріжте хвостик, очистіть його від шкірки та розріжте навпіл уздовж. Видаліть серцевину і наріжте на скибочки середньої товщини. У кожен надріз свинини вставте скибочку ананаса.
Перекладіть м'ясо з ананасами у форму для випікання, покрийте двома шарами фольги.
Готуйте свинину в заздалегідь розігрітій до 180-200 градусів духовці мінімум годину. Після зніміть фольгу і відправте м'ясо в духовку ще на 30 хвилин.
Після перекладіть м'ясо на дошку і наріжте на скибочки між надрізами, щоб не випали шматочки ананаса. Перед подачею полийте соком, що виділився.
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