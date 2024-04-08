Запечена свинина з ананасами: рецепт святкової страви

За цим рецептом свинина виходить дуже ніжною. А ананас надає їй пікантності та аромату.

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Це святковий рецепт, але ніхто вам не завадить приготувати свинину і просто так, серед тижня. М'ясо відмінно зберігається в холодильнику і його можна подавати на вечерю з картопляним пюре, простим білим рисом, або запеченими овочами.

Запечена свинина з ананасами

Інгредієнти:

свинина карбонад — 1,5 кг;

ананас — ½ шт;

гірчиця зернова — 30 г;

мед рідкий — 3 ч. л.;

шість зубчиків часнику;

паприка — 1 ч. л.;

соєвий соус — 60 мл;

розмарин, сіль, перець.

Викладіть м'ясо жиром догори і зробіть на поверхні кілька надрізів не до кінця, трохи нижче середини м'якоті. Посоліть і поперчіть надрізи всередині та м'якоть зовні. Змастіть м'ясо зерновою гірчицею та медом. Натріть пропущеним через прес часником, паприкою, подрібненим розмарином і соєвим соусом.

Залиште маринуватися м'ясо хоча б на годину.

В ананаса відріжте хвостик, очистіть його від шкірки та розріжте навпіл уздовж. Видаліть серцевину і наріжте на скибочки середньої товщини. У кожен надріз свинини вставте скибочку ананаса.

Перекладіть м'ясо з ананасами у форму для випікання, покрийте двома шарами фольги.

Готуйте свинину в заздалегідь розігрітій до 180-200 градусів духовці мінімум годину. Після зніміть фольгу і відправте м'ясо в духовку ще на 30 хвилин.

Після перекладіть м'ясо на дошку і наріжте на скибочки між надрізами, щоб не випали шматочки ананаса. Перед подачею полийте соком, що виділився.

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