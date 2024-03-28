Виходить смачна та соковита: рецепт тушкованої печінки

Це простий і дуже смачний спосіб приготування печінки. Ви залюбки смакуватимете цю страву з будь-якими гарнірами й салатами.

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Якщо ви полюбляєте найніжніші м’ясні страви і вам подобається печінка, спробуйте приготувати печінку за цим рецептом. Лише 20 хвилин і у вас готова смачна страва. Рецпетом поділились на сайті Shuba.Life.

Для цієї страви нам знадобляться дві пательні. Бажано, щоб обидві мали добре антипригарне покриття. Одну з пателень ви будете накривати кришкою, щоб печінка не втрачала вологу.

Тушкована печінка

Інгредієнти:

печінка — 1 кг;

сіль;

перець чорний мелений;

крохмаль — 4 ст. л.;

олія;

масло вершкове несолоне — 20 г;

дві цибулини;

паста томатна — 3 ст. л.;

негостра гірчиця — 1 ч. л.;

сметана — 200 г;

вода гаряча — 1/2 скл.

Наріжте печінку тоненькими шматочками. Помістіть їх у глибоку посудину, посоліть, поперчіть та перемішайте.

Висипте на тарілку крохмаль. Кожен шматочок печінки обсипте крохмалем. Розігрійте на пательні олію та розтопіть масло. Обсмажте кожен шматочок у киплячому жирі до золотавого кольору, помішуючи.

Почистьте й вимийте цибулю. Наріжте її напівкільцями. Обсмажте на окремій пательні в олії до золотавого кольору.

Викладіть цибулю на ту пательню, де ви обсмажували печінку. Перемішайте. Додайте томатну пасту, гірчицю та сметану. Влийте гарячу воду і все добре перемішайте. Накрийте пательню кришкою і тушкуйте 15 хвилин на середньому вогні.

Приготована таким чином печінка добре смакує з картопляним пюре та салатами зі свіжих овочів.

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