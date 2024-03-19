Минтай, тушкований у молочно-часниковому соусі: рецепт апетитної страви до вечері
Рибу, приготовану таким способом, можна подавати як окрему страву або як добавку до гарніру.
Якщо продумуєте рибне меню на вечерю, рекомендуємо приготувати минтай, тушкований у молочно-часниковому соусі, за рецептом із блогу "Кулінарія". Це досить бюджетна, але дуже смачна страва, яку можна їсти як окремо, так і як добавку до гарніру.
Минтай, тушкований у молочно-часниковому соусі
Інгредієнти:
- минтай (філе) — 400 г;
- масло вершкове 82,5% — 70 г;
- молоко — 300 мл;
- борошно — 1 ст. л;
- часник — 2 зубчики;
- розмарин сушений — 1 ч. л;
- лавровий лист — 1 шт;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
Філе нарізати невеликими шматочками. У сотейник викласти вершкове масло, розтопити на невеликому вогні. Додати в масло борошно і перемішати.
Влити молоко невеликими порціями, помішуючи постійно соус вінчиком. Варити до загустіння — 2-3 хвилини.
Часник нарізати пластинами. Лавровий лист розламати на дрібні шматочки. Додати в соус часник, розмарин, лавровий лист, сіль і дрібку меленого перцю. Перемішати. Рибу викласти в соус. Перемішати. Тушкувати 7-8 хвилин на невеликому вогні.
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