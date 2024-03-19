Минтай, тушкований у молочно-часниковому соусі: рецепт апетитної страви до вечері

Рибу, приготовану таким способом, можна подавати як окрему страву або як добавку до гарніру.

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Якщо продумуєте рибне меню на вечерю, рекомендуємо приготувати минтай, тушкований у молочно-часниковому соусі, за рецептом із блогу "Кулінарія". Це досить бюджетна, але дуже смачна страва, яку можна їсти як окремо, так і як добавку до гарніру.

Минтай, тушкований у молочно-часниковому соусі

Інгредієнти:

минтай (філе) — 400 г;

масло вершкове 82,5% — 70 г;

молоко — 300 мл;

борошно — 1 ст. л;

часник — 2 зубчики;

розмарин сушений — 1 ч. л;

лавровий лист — 1 шт;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Філе нарізати невеликими шматочками. У сотейник викласти вершкове масло, розтопити на невеликому вогні. Додати в масло борошно і перемішати.

Влити молоко невеликими порціями, помішуючи постійно соус вінчиком. Варити до загустіння — 2-3 хвилини.

Часник нарізати пластинами. Лавровий лист розламати на дрібні шматочки. Додати в соус часник, розмарин, лавровий лист, сіль і дрібку меленого перцю. Перемішати. Рибу викласти в соус. Перемішати. Тушкувати 7-8 хвилин на невеликому вогні.

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