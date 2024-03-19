Минтай, тушенный в молочно-чесночном соусе: рецепт аппетитного блюда к ужину

Рыбу, приготовленную таким способом, можно подавать как отдельное блюдо или как добавку к гарниру.

Related video

Если продумываете рыбное меню на ужин, рекомендуем приготовить минтай, тушенный в молочно-чесночном соусе, по рецепту из блога "Кулинария". Это довольно бюджетное, но очень вкусное блюдо, которое можно есть как отдельно, так и в качестве добавки к гарниру.

Минтай, тушенный в молочно-чесночном соусе

Ингредиенты:

минтай (филе) – 400 гр;

масло сливочное 82,5% – 70 гр;

молоко – 300 мл;

мука – 1 ст. л;

чеснок – 2 зубчика;

розмарин сушеный – 1 ч. л;

лавровый лист – 1 шт;

соль, перец.

Способ приготовления:

Филе нарезать небольшими кусочками. В сотейник выложить сливочное масло, растопить на небольшом огне. Добавить в масло муку и перемешать.

Влить молоко небольшими порциями, помешивая постоянно соус венчиком. Варить до загустения – 2-3 минуты.

Чеснок нарезать пластинами. Лавровый лист разломить на мелкие кусочки. Добавить в соус чеснок, розмарин, лавровый лист, соль и щепотку молотого перца. Перемешать. Рыбу выложить в соус. Перемешать. Тушить 7-8 минут на небольшом огне.

Читайте также:

Рыба, тушенная с морковью: рецепт диетического блюда

Рыба в сливочном соусе: рецепт изысканного блюда к ужину

Треска под сливочно-шпинатным соусом: рецепт приготовления нежной рыбы