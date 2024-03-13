Рыба в сливочном соусе: рецепт изысканного блюда к ужину

Подавать такую рыбу можно с пастой, рисом, картофелем. Она любой гарнир сделает еще вкуснее.

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Если раздумываете, что вкусного и полезного приготовить на ужин, рекомендуем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Полины и порадовать себя и близких вкуснейшей рыбой в сливочном соусе. Это нежное блюдо, тающее во рту, понравится абсолютно всем.

Рыба в сливочном соусе

Ингредиенты:

лук – 1 шт;

помидоры черри – 4-5 шт;

шпинат – 60-70 гр;

сливки (10-15%) – 200 мл;

соль, перец;

мука – 1 ч. л;

филе рыбы любой – 4-5 шт.

Способ приготовления:

Лук почистить, порезать мелкими кубиками, обжарить на сливочном масле, затем добавить порезанные дольками томаты и шпинат, обжаривать несколько минут на среднем огне.

Затем огонь необходимо уменьшить, залить овощи теплыми сливками, подогретыми заранее, чтобы не свернулись от перепада температуры, добавить муку, соль и перец.

Когда сливки загустеют, выложить в сковороду филе рыбы, хорошо "покупать" в соусе, накрыть крышкой и тушить на минимальном огне 10 минут.

Подавать такую рыбу можно с пастой, рисом, картофелем.

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