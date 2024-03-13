Риба у вершковому соусі: рецепт вишуканої страви до вечері

Подавати таку рибу можна з пастою, рисом, картоплею. Вона будь-який гарнір зробить ще смачнішим.

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Якщо роздумуєте, що смачного та корисного приготувати на вечерю, рекомендуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Поліни й потішити себе та близьких смачнючою рибою у вершковому соусі. Ця ніжна страва, що тане в роті, сподобається абсолютно всім.

Риба у вершковому соусі

Інгредієнти:

цибуля — 1 шт;

помідори чері — 4-5 шт;

шпинат — 60-70 г;

вершки (10-15%) — 200 мл;

сіль, перець;

борошно — 1 ч. л;

філе риби будь-якої — 4-5 шт.

Спосіб приготування:

Цибулю почистити, порізати дрібними кубиками, обсмажити на вершковому маслі, потім додати порізані часточками томати і шпинат, обсмажувати кілька хвилин на середньому вогні.

Потім вогонь необхідно зменшити, залити овочі теплими вершками, підігрітими заздалегідь, щоб не згорнулися від перепаду температури, додати борошно, сіль і перець.

Коли вершки загуснуть, викласти в пательню філе риби, добре "купувати" в соусі, накрити кришкою і тушкувати на мінімальному вогні 10 хвилин.

Подавати таку рибу можна з пастою, рисом, картоплею.

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