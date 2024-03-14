Рыба, тушенная с морковью: рецепт диетического блюда

Таким способом можно готовить не только хек, но и любу другую рыбу. Все получается одинаково вкусно.

Related video

Хек пользуется большой популярностью благодаря своему вкусу, минимальному количеству косточек и относительно бюджетной стоимости. Рекомендуем стушить его с морковью по рецепту из блога "Кулинарные рецепты" и превратить обычные продукты в изысканное блюдо.

Рыба, тушенная с морковью

Ингредиенты:

хек – 600 гр;

морковь – 2 шт;

лук – 1 шт;

вода – 200 гр;

соль, зелень — по вкусу

растительное масло – 40 гр;

лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления:

Рыбу помыть, отделить филе от кожуры и костей, порезать кусочками и посолить.

Овощи помыть и почистить. Морковь нарезать соломкой, а лук – мелкими кубиками. Потушить овощи на растительном масле до полупрозрачности.

В сотейник или форму для запекания выложить половину овощей, а сверху – кусочки рыбы. Накрыть все оставшимися овощами.

Налить в сотейник воду, добавить лавровый лист и тушить на маленьком огне под закрытой крышкой 30 минут.

Перед подачей посыпать готовую рыбу мелко порубленной зеленью.

Читайте также:

Форель в духовке: простой рецепт очень вкусного и питательного блюда

Маринованная семга, запеченная в духовке: рецепт вкуснейшего блюда для всей семьи

Рыба в маринаде из укропа: пошаговый рецепт