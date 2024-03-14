Рыба, тушенная с морковью: рецепт диетического блюда
Таким способом можно готовить не только хек, но и любу другую рыбу. Все получается одинаково вкусно.
Хек пользуется большой популярностью благодаря своему вкусу, минимальному количеству косточек и относительно бюджетной стоимости. Рекомендуем стушить его с морковью по рецепту из блога "Кулинарные рецепты" и превратить обычные продукты в изысканное блюдо.
Рыба, тушенная с морковью
Ингредиенты:
- хек – 600 гр;
- морковь – 2 шт;
- лук – 1 шт;
- вода – 200 гр;
- соль, зелень — по вкусу
- растительное масло – 40 гр;
- лавровый лист — 1 шт.
Способ приготовления:
Рыбу помыть, отделить филе от кожуры и костей, порезать кусочками и посолить.
Овощи помыть и почистить. Морковь нарезать соломкой, а лук – мелкими кубиками. Потушить овощи на растительном масле до полупрозрачности.
В сотейник или форму для запекания выложить половину овощей, а сверху – кусочки рыбы. Накрыть все оставшимися овощами.
Налить в сотейник воду, добавить лавровый лист и тушить на маленьком огне под закрытой крышкой 30 минут.
Перед подачей посыпать готовую рыбу мелко порубленной зеленью.
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