Маринованная семга, запеченная в духовке: рецепт вкуснейшего блюда для всей семьи

Приготовленная таким образом рыба буквально тает во рту.

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Рыба – полезный и питательный продукт, который обязательно должен быть в меню. Рецептов ее приготовления существует немало: от ухи и до закусок. Сегодня мы предлагаем вам приготовить семгу по рецепту кулинарного блогера Ангелины. Запеченная в духовке с горчицей и медом, она получается невероятно нежной и вкусной.

Запеченная семга а маринаде

Ингредиенты:

семга – 2 стейка;

сливочное масло – 50 гр.

Для маринада:

оливковое масло – 50 мл;

соевый соус – 50 мл;

дижонская горчица зернистая – 2 ч. л;

мед – 2 ч. л;

сок лимона – 2 ст. л;

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Стейки семги разделить на две части, посолить и поперчить. Все ингредиенты для маринада смешать в глубокой посуде, залить получившейся массой рыбу и отправить ее на час в холодильник.

По истечении этого времени семгу выложить в форму для запекания, полить маринадом и сверху на каждый кусочек рыбы положить по кусочку сливочного масла.

Отправить на 20 минут в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.

Ранее Фокус писал, как вкусно приготовить слабосоленую красную рыбу по рецепту известного кулинарного блогера Евгения Клопотенко.