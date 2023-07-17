Маринована сьомга, запечена в духовці: рецепт смачної страви для всієї родини

Приготована в такий спосіб риба буквально тане в роті.

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Риба — корисний і поживний продукт, який обов'язково має бути в меню. Рецептів її приготування існує чимало: від юшки і до закусок. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати сьомгу за рецептом кулінарної блогерки Ангеліни. Запечена в духовці з гірчицею та медом, вона виходить неймовірно ніжною та смачною.

Запечена сьомга в маринаді

Інгредієнти:

сьомга — 2 стейки;

вершкове масло — 50 г.

Для маринаду:

оливкова олія — 50 мл;

соєвий соус — 50 мл;

діжонська гірчиця зерниста — 2 ч. л;

мед — 2 ч. л;

сік лимона — 2 ст. л;

сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

Стейки сьомги розділити на дві частини, посолити і поперчити. Усі інгредієнти для маринаду змішати в глибокому посуді, залити отриманою масою рибу і відправити її на годину в холодильник.

Після закінчення цього часу сьомгу викласти у форму для запікання, полити маринадом і зверху на кожен шматочок риби покласти по шматочку вершкового масла.

Відправити на 20 хвилин у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів.

Раніше Фокус писав, як смачно приготувати слабосолону червону рибу за рецептом відомого кулінарного блогера Євгена Клопотенка.