Форель в духовке: простой рецепт очень вкусного и питательного блюда

Рыба получается аппетитной и очень сытной, а также идеально подходит для тех, кто на диете.

Related video

Форель, запеченная в духовке, хороший выбор на обед или ужин, а также для тех, кто на диете или на правильном питании. Мясо форели умеренно жирное, а по вкусовым качествам оно уступает только мясу стерляди и, в какой-то мере, угря. Готовить ее очень просто, осообенно если сделать это так, как описано в блоге "Рецепты каждый день"

Форель в духовке

Ингредиенты:

форель – 1 шт;

лук – 100 гр;

помидоры – 300 гр;

лимон –1 шт;

петрушка – 0,5 пучка;

оливковое масло – 3 ст. л;

соль, перец – по вкусу;

приправа для рыбы – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Форель почистить от чешуи, удалить внутренности и жабры, помыть под проточной водой, обсушить с помощью бумажного полотенца.

Застелить противень фольгой, смазать растительным маслом.

Лук почистить и нарезать кольцами, выложить на фольгу, в сверху – рыбу.

Сбрызнуть рыбу оливковым маслом, при помощи кисточки смазать рыбу внутри и снаружи. Посолить, поперчить, посыпать приправой для рыбы снаружи и внутри. На несколько минут оставить рыбу, чтобы она немного промариновалась.

Помидор и лимон нарезать кольцами. В брюшко рыбы вложить веточки петрушки, ломтики помидора и лимона.

Подготовленную таким образом рыбу отправить на 40-60 минут в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Если рыба начнет подгорать, необходимо накрыть ее фольгой глянцевой стороной наверх.

Ранее Фокус писал, как приготовить слабосоленую красную рыбу по рецепту Евгения Клопотенко.