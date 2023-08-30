Форель в духовке: простой рецепт очень вкусного и питательного блюда
Рыба получается аппетитной и очень сытной, а также идеально подходит для тех, кто на диете.
Форель, запеченная в духовке, хороший выбор на обед или ужин, а также для тех, кто на диете или на правильном питании. Мясо форели умеренно жирное, а по вкусовым качествам оно уступает только мясу стерляди и, в какой-то мере, угря. Готовить ее очень просто, осообенно если сделать это так, как описано в блоге "Рецепты каждый день"
Форель в духовке
Ингредиенты:
- форель – 1 шт;
- лук – 100 гр;
- помидоры – 300 гр;
- лимон –1 шт;
- петрушка – 0,5 пучка;
- оливковое масло – 3 ст. л;
- соль, перец – по вкусу;
- приправа для рыбы – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Форель почистить от чешуи, удалить внутренности и жабры, помыть под проточной водой, обсушить с помощью бумажного полотенца.
Застелить противень фольгой, смазать растительным маслом.
Лук почистить и нарезать кольцами, выложить на фольгу, в сверху – рыбу.
Сбрызнуть рыбу оливковым маслом, при помощи кисточки смазать рыбу внутри и снаружи. Посолить, поперчить, посыпать приправой для рыбы снаружи и внутри. На несколько минут оставить рыбу, чтобы она немного промариновалась.
Помидор и лимон нарезать кольцами. В брюшко рыбы вложить веточки петрушки, ломтики помидора и лимона.
Подготовленную таким образом рыбу отправить на 40-60 минут в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Если рыба начнет подгорать, необходимо накрыть ее фольгой глянцевой стороной наверх.
Ранее Фокус писал, как приготовить слабосоленую красную рыбу по рецепту Евгения Клопотенко.