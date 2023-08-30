Форель у духовці: простий рецепт дуже смачної та поживної страви

Риба виходить апетитною і дуже ситною, а також ідеально підходить для тих, хто на дієті.

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Форель, запечена в духовці, гарний вибір на обід або вечерю, а також для тих, хто на дієті або на правильному харчуванні. М'ясо форелі помірно жирне, а за смаковими якостями воно поступається тільки м'ясу стерляді та, якоюсь мірою, вугра. Готувати її дуже просто, особливо якщо зробити це так, як описано в блозі "Рецепти щодня"

Форель у духовці

Інгредієнти:

форель — 1 шт;

цибуля — 100 г;

помідори — 300 г;

лимон -1 шт;

петрушка — 0,5 пучка;

оливкова олія — 3 ст. л;

сіль, перець — за смаком;

приправа для риби — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Форель почистити від луски, видалити нутрощі та зябра, помити під проточною водою, обсушити за допомогою паперового рушника.

Застелити деко фольгою, змастити олією.

Цибулю почистити і нарізати кільцями, викласти на фольгу, зверху — рибу.

Скропити рибу оливковою олією, за допомогою пензлика змастити рибу всередині та зовні. Посолити, поперчити, посипати приправою для риби зовні та всередині. На кілька хвилин залишити рибу, щоб вона трохи промаринувалася.

Помідор і лимон нарізати кільцями. У черевце риби вкласти гілочки петрушки, скибочки помідора і лимона.

Підготовлену таким чином рибу відправити на 40-60 хвилин у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Якщо риба почне підгорати, необхідно накрити її фольгою глянцевим боком догори.

Раніше Фокус писав, як приготувати слабосолону червону рибу за рецептом Євгена Клопотенка.