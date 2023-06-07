Рыба в маринаде из укропа: пошаговый рецепт

Изюминка блюда – в особом маринаде.

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Маринованная рыба – очень вкусное и полезное блюдо, если выбрать "свой" рецепт. Предлагаем вам приготовить маринованную скумбрию по рецепту эксперта по быстрой и вкусной еде, посла проекта Джейми Оливера в Украине Дарьи Дорошкевич. Она получается сочной, нежной и с приятным вкусом.

Рыба в маринаде из укропа

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт (небольшие). Можно взять любую другую рыбу.

чеснок – 2 зубчика (желательно брать молодой);

укроп – пучок;

цедра половины лимона;

маринованные каперсы – 1 ст. л;

оливковое масло – 2 ст. л;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Чеснок порезать, сложить в чашу блендера, туда же – цедру лимона, мелко порубленный укроп, каперсы, соль и оливковое масло. Все измельчить.

Скумбрию (или любую другую рыбу) помыть и обязательно хорошо просушить полотенцем, чтобы потом не стекал маринад. Очистить ее от костей, хвоста, плавников, разрезать вдоль хребта. Натереть маринадом с обеих сторон и оставить не меньше, чем на 30 минут. Затем пожарить на оливковом масле с обеих сторон вместе с укропом.

Ранее Фокус писал, как приготовить слабосоленую рыбу по рецепту Евгения Клопотенко.