Рыба в маринаде из укропа: пошаговый рецепт
Изюминка блюда – в особом маринаде.
Маринованная рыба – очень вкусное и полезное блюдо, если выбрать "свой" рецепт. Предлагаем вам приготовить маринованную скумбрию по рецепту эксперта по быстрой и вкусной еде, посла проекта Джейми Оливера в Украине Дарьи Дорошкевич. Она получается сочной, нежной и с приятным вкусом.
Рыба в маринаде из укропа
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт (небольшие). Можно взять любую другую рыбу.
- чеснок – 2 зубчика (желательно брать молодой);
- укроп – пучок;
- цедра половины лимона;
- маринованные каперсы – 1 ст. л;
- оливковое масло – 2 ст. л;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
Чеснок порезать, сложить в чашу блендера, туда же – цедру лимона, мелко порубленный укроп, каперсы, соль и оливковое масло. Все измельчить.
Скумбрию (или любую другую рыбу) помыть и обязательно хорошо просушить полотенцем, чтобы потом не стекал маринад. Очистить ее от костей, хвоста, плавников, разрезать вдоль хребта. Натереть маринадом с обеих сторон и оставить не меньше, чем на 30 минут. Затем пожарить на оливковом масле с обеих сторон вместе с укропом.
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