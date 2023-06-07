Риба в маринаді з кропу: покроковий рецепт

Родзинка страви – в особливому маринаді.

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Маринована риба – дуже смачна та корисна страва, якщо вибрати "свій" рецепт. Пропонуємо вам приготувати мариновану скумбрію за рецептом експертки зі швидкої та смачної їжі, посолки проекту Джеймі Олівера в Україні Дарії Дорошкевич. Вона виходить соковитою, ніжною та з приємним смаком.

Риба в маринаді з кропу

Інгредієнти:

скумбрія – 2 шт. (невеликі). Можна взяти будь-яку іншу рибу;

часник – 2 зубчики (бажано брати молодий);

кріп – пучок;

цедра половини лимона;

мариновані каперси – 1 ст. л;

оливкова олія – 2 ст. л;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Часник порізати, скласти в чашу блендера, туди ж – цедру лимона, дрібно посічений кріп, каперси, сіль та оливкову олію. Все подрібнити.

Скумбрію (або будь-яку іншу рибу) помити й обов'язково добре просушити рушником, щоб потім не стікав маринад. Очистити її від кісток, хвоста, плавників, розрізати вздовж хребта. Натерти маринадом з обох боків і залишити не менше ніж на 30 хвилин. Потім посмажити на оливковій олії з обох боків разом із кропом.

Раніше Фокус писав, як приготувати слабосолону рибу за рецептом Євгена Клопотенка.