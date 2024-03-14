Риба, тушкована з морквою: рецепт дієтичної страви

Таким способом можна готувати не тільки хек, а й будь-яку іншу рибу. Усе виходить однаково смачно.

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Хек користується великою популярністю завдяки своєму смаку, мінімальній кількості кісточок і відносно бюджетній вартості. Рекомендуємо стушкувати його з морквою за рецептом із блогу "Кулінарні рецепти" і перетворити звичайні продукти на вишукану страву.

Риба, тушкована з морквою

Інгредієнти:

хек — 600 г;

морква — 2 шт;

цибуля — 1 шт;

вода — 200 г;

сіль, зелень — за смаком

рослинна олія — 40 г;

лавровий лист — 1 шт.

Спосіб приготування:

Рибу помити, відокремити філе від шкірки та кісток, порізати шматочками та посолити.

Овочі помити та почистити. Моркву нарізати соломкою, а цибулю — дрібними кубиками. Потушкувати овочі на олії до напівпрозорості.

У сотейник або форму для запікання викласти половину овочів, а зверху — шматочки риби. Накрити все рештою овочів.

Налити в сотейник воду, додати лавровий лист і тушкувати на маленькому вогні під закритою кришкою 30 хвилин.

Перед подачею посипати готову рибу дрібно порубаною зеленню.

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