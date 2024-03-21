Найкраща закуска: гриби, мариновані з часником

Найчастіше для маринування використовують печериці, але можна взяти і будь-які інші гриби

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Гриби як закуску використовують уже дуже давно і з великим успіхом. Хтось ставить на стіл мариновані лісові гриби, хтось купує їх у магазині. Ми ж пропонуємо приготувати мариновані з часником печериці за рецептом із кулінарного блогу "Консервація".

Закусочні гриби, мариновані з часником.

Інгредієнти:

печериці (або інші гриби) — 1 кг;

оцет 9% — 4 ст. л;

сіль — 2 ст. л;

цукор — 1 ст. л;

часник — 2 зубчики;

перець чорний горошком:

лист лавровий.

Спосіб приготування:

Гриби помити і відварити в киплячій воді протягом двох-трьох хвилин. Зцідити і трохи охолодити, після чого додати рубаний часник, сіль, оцет, цукровий пісок, лавровий лист, перець горошком.

Влити холодну кип'ячену воду, щоб гриби були покриті. Масу перемішати, поставити в холодильник на день.

Маленькі гриби можна маринувати повністю, великі краще порізати на частини. Деякі види грибів, наприклад підосичник, після нарізування темніють. Щоб запобігти цьому, потрібно покласти їх у підсолену або підкислену лимонною кислотою воду.

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