Найкраща закуска: гриби, мариновані з часником
Найчастіше для маринування використовують печериці, але можна взяти і будь-які інші гриби
Гриби як закуску використовують уже дуже давно і з великим успіхом. Хтось ставить на стіл мариновані лісові гриби, хтось купує їх у магазині. Ми ж пропонуємо приготувати мариновані з часником печериці за рецептом із кулінарного блогу "Консервація".
Закусочні гриби, мариновані з часником.
Інгредієнти:
- печериці (або інші гриби) — 1 кг;
- оцет 9% — 4 ст. л;
- сіль — 2 ст. л;
- цукор — 1 ст. л;
- часник — 2 зубчики;
- перець чорний горошком:
- лист лавровий.
Спосіб приготування:
Гриби помити і відварити в киплячій воді протягом двох-трьох хвилин. Зцідити і трохи охолодити, після чого додати рубаний часник, сіль, оцет, цукровий пісок, лавровий лист, перець горошком.
Влити холодну кип'ячену воду, щоб гриби були покриті. Масу перемішати, поставити в холодильник на день.
Маленькі гриби можна маринувати повністю, великі краще порізати на частини. Деякі види грибів, наприклад підосичник, після нарізування темніють. Щоб запобігти цьому, потрібно покласти їх у підсолену або підкислену лимонною кислотою воду.
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