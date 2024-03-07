Ідеально до вечері: рецепт запіканки з рисом і грибами
Перед приготуванням запіканки рис необхідно відварити до напівготовності, а гриби обсмажити.
Проста та смачна запіканка з рисом і грибами — ідеальна страва на вечерю для тих, хто вирішив трішки схуднути або відмовився від м'яса. Вона ситна, проте не загрожує фігурі зайвими грамами, і приготувати її можна доволі легко. Як саме — розповіли в блозі "Кулінарія".
Запіканка з рисом і грибами
Інгредієнти:
- рис — 2 склянки;
- вершкове масло — 30 г;
- вода — 1/2 склянки;
- печериці — 0,5 кг;
- цибуля — 2 шт;
- рослинна олія — 50 г;
- чорний перець, сіль;
- сир твердий — 150 г.
Спосіб приготування:
Рис зварити до напівготовності в підсоленій воді.
Форму для запікання змастити вершковим маслом і викласти першим шаром варений рис. Налити півсклянки води.
Цибулю почистити та дрібно порізати. Печериці нарізати пластинками й обсмажити на олії. Висипати до них цибулю і довести до золотистого кольору, помішуючи. Додати чорний перець, сіль, перемішати.
На рис викласти обсмажені гриби з цибулею, натерти сир і посипати ним зверху гриби. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.
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