Ідеально до вечері: рецепт запіканки з рисом і грибами

Перед приготуванням запіканки рис необхідно відварити до напівготовності, а гриби обсмажити.

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Проста та смачна запіканка з рисом і грибами — ідеальна страва на вечерю для тих, хто вирішив трішки схуднути або відмовився від м'яса. Вона ситна, проте не загрожує фігурі зайвими грамами, і приготувати її можна доволі легко. Як саме — розповіли в блозі "Кулінарія".

Запіканка з рисом і грибами

Інгредієнти:

рис — 2 склянки;

вершкове масло — 30 г;

вода — 1/2 склянки;

печериці — 0,5 кг;

цибуля — 2 шт;

рослинна олія — 50 г;

чорний перець, сіль;

сир твердий — 150 г.

Спосіб приготування:

Рис зварити до напівготовності в підсоленій воді.

Форму для запікання змастити вершковим маслом і викласти першим шаром варений рис. Налити півсклянки води.

Цибулю почистити та дрібно порізати. Печериці нарізати пластинками й обсмажити на олії. Висипати до них цибулю і довести до золотистого кольору, помішуючи. Додати чорний перець, сіль, перемішати.

На рис викласти обсмажені гриби з цибулею, натерти сир і посипати ним зверху гриби. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.

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