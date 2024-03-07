Идеально к ужину: рецепт запеканки с рисом и грибами

Перед приготовлением запеканки рис необходимо отварить до полуготовности, а грибы обжарить.

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Простая и вкусная запеканка с рисом и грибами – идеальное блюдо на ужин для тех, кто решил немного похудеть или отказался от мяса. Она сытная, однако не грозит фигуре лишними граммами, и приготовить ее можно довольно легко. Как именно – рассказали в блоге "Кулинария".

Запеканка с рисом и грибами

Ингредиенты:

рис – 2 стакана;

сливочное масло – 30 гр;

вода – 1/2 стакана;

шампиньоны – 0,5 кг;

лук – 2 шт;

растительное масло – 50 гр;

черный перец, соль;

сыр твердый – 150 гр.

Способ приготовления:

Рис сварить до полуготовности в подсоленной воде.

Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить первым слоем вареный рис. Налить полстакана воды.

Лук почистить и мелко порезать. Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить на масле. Высыпать к ним лук и довести до золотистого цвета, помешивая. Добавить черный перец, соль, перемешать.

На рис выложить обжаренные грибы с луком, натереть сыр и посыпать им сверху грибы. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

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