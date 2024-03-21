Лучшая закуска: грибы, маринованные с чесноком
Чаще всего для маринования используют шампиньоны, но можно взять и любые другие грибы
Грибы в качестве закуски используются уже очень давно и с большим успехом. Кто-то ставит на стол маринованные лесные грибы, кто-то покупает их в магазине. Мы же предлагаем приготовить маринованные с чесноком шампиньоны по рецепту из кулинарного блога "Консервация".
Закусочные грибы, маринованные с чесноком.
Ингредиенты:
- шампиньоны (или другие грибы) – 1 кг;
- уксус 9% – 4 ст. л;
- соль – 2 ст. л;
- сахар – 1 ст. л;
- чеснок – 2 зубчика;
- перец черный горошком:
- лист лавровый.
Способ приготовления:
Грибы помыть и отварить в кипящей воде в течение двух-трех минут. Сцедить и немного охладить, после чего добавить рубленый чеснок, соль, уксус, сахарный песок, лавровый лист, перец горошком.
Влить холодную кипяченую воду, чтобы грибы были покрыты. Массу перемешать, поставить в холодильник на день.
Маленькие грибы можно мариновать полностью, большие лучше порезать на части. Некоторые виды грибов, например подосиновик, после нарезания темнеют. Чтобы предотвратить это, нужно положить их в подсоленную или подкисленную лимонной кислотой воду.
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