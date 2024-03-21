Лучшая закуска: грибы, маринованные с чесноком

Чаще всего для маринования используют шампиньоны, но можно взять и любые другие грибы

Related video

Грибы в качестве закуски используются уже очень давно и с большим успехом. Кто-то ставит на стол маринованные лесные грибы, кто-то покупает их в магазине. Мы же предлагаем приготовить маринованные с чесноком шампиньоны по рецепту из кулинарного блога "Консервация".

Закусочные грибы, маринованные с чесноком.

Ингредиенты:

шампиньоны (или другие грибы) – 1 кг;

уксус 9% – 4 ст. л;

соль – 2 ст. л;

сахар – 1 ст. л;

чеснок – 2 зубчика;

перец черный горошком:

лист лавровый.

Способ приготовления:

Грибы помыть и отварить в кипящей воде в течение двух-трех минут. Сцедить и немного охладить, после чего добавить рубленый чеснок, соль, уксус, сахарный песок, лавровый лист, перец горошком.

Влить холодную кипяченую воду, чтобы грибы были покрыты. Массу перемешать, поставить в холодильник на день.

Маленькие грибы можно мариновать полностью, большие лучше порезать на части. Некоторые виды грибов, например подосиновик, после нарезания темнеют. Чтобы предотвратить это, нужно положить их в подсоленную или подкисленную лимонной кислотой воду.

Читайте также:

Банош с грибами и шкварками: рецепт сытного блюда для всей семьи

Идеально к ужину: рецепт запеканки с рисом и грибами

Жаркое с курицей, грибами и картофелем: простой рецепт ароматного и сытного блюда