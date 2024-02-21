Украинское мясо оценили в Европе: как производители завоевывают зарубежный рынок

По информации научного центра "Институт аграрной экономики", в 2024 году мясо птицы останется определяющим продуктом в структуре поставок мяса украинского производства на внешние рынки.

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Украинские производители мяса все активнее экспортируют свою продукцию в разные страны Европейского Союза. Как свидетельствуют данные Национального научного центра "Институт аграрной экономики", доля стран ЕС в общем объеме экспорта украинского мяса увеличилась до 46% по итогам 2023 года.

Отмечается, что в прошлом году изменились страны-импортеры украинского мяса. Так, например, среди стран теперь нет африканских государств, говорят специалисты.

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При этом Нидерланды, которые в течение 2017-2019 годов являли крупнейшими импортерами украинского мяса и в 2022 году вернули себе лидерство, наращивают объемы закупок. В 2023 году эта страна закупила в Украине около трети (29,4%) экспорта мясопродукции на 262 миллиона долларов.

Саудовская Аравия хоть и снизила стоимостные объемы закупок мяса, занимает второе место среди крупнейших импортеров с долей в 15,6%. Эта ближневосточной стране Украина продает только мясо птицы. В прошлом году объемы поставок украинского мяса на рынок составили 69 тысяч тонн на сумму в 139 миллионов долларов.

Значительны доли также:

у Словакии — 11,7%;

у Китая — 5,6%;

у Турции — 3,4%;

у ОАЭ — 3,4%;

у Азербайджана — 3,4%;

у Молдовы — 3,1%.

Как отмечают специалисты Института, в общей сложности эти страны принесли Украине более 3/4 доходов от продаж мяса на глобальном рынке.

В целом в 2023 году Украина сократила выручку от экспорта мяса и субпродуктов на 4% – до 892 миллионов долларов. Общие объемы экспорта мяса птицы увеличились на 3% – до 425 тысячи тонн в прошлом году. Но стоимость реализации сократилась на 6%, составив 800 миллионов долларов.

"В 2024 году мясо птицы останется определяющим продуктом в структуре поставок мяса украинского производства на внешние рынки, которое при относительно стабильных условиях будет дополняться замороженной говядиной", — подчеркивают в Институте.

Тем временем польские фермеры протестуют на границе с Украиной — высыпали зерно из вагонов и частично заблокировали движение транспорта. Фокус собрал все, что известно о новом обострения на границе с Польшей.

Также напомним, что по данным Министерства экономики Украины, в 2023 году поступления от экспорта оказались низкими за последнее десятилетие. Причина: проблемы с логистикой из-за полномасштабной войны с РФ.