Почти как до войны: Украина резко нарастила экспорт мяса за рубеж

Как объяснил замминистра агрополитики Тарас Высоцкий, у производителей мяса еще есть предпосылки для эффективного развития отрасли и реализации экспортного потенциала.

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Украинским производителям мяса даже в условиях войны и экономического спада удалось сохранить мощности для роста отрасли. Это сказывается и на экспорте: за девять месяцев 2023 года Украина на 10% увеличила экспорт мяса. Как сообщил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий, производители уже отправили за границу 350 тысяч тонн мяса, а показатели экспорта приближаются к довоенному 2021 году.

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"Если удастся сохранить темпы, то по итогам этого года мы на 95% выйдем до довоенного уровня. С учетом всех обстоятельств это очень хороший результат", – сказал он.

По его словам, Украина торгует тремя видами мяса:

птицей;

говядиной;

свининой.

"Последнее – более нишевое направление, экспортируется буквально менее 1%. Говядина – примерно 5-6%, а более 90% нашего экспорта – это мясо птицы", – объяснил Высоцкий.

География экспорта, как отметил замминистра, достаточно широкая, поскольку украинское мясо высокого качества. Индикатор этого – экспорт продукции в страны Европейского Союза.

"Из-за войны экспортерам, конечно, пришлось переориентироваться, ведь часть продукции транспортировалась через морские порты. Но поскольку стоимость тонны мяса значительно выше тонны зерна, то изменение логистики не столь сказалось на экспорте этой продукции", — подчеркнул Тарас Высоцкий.

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Согласно таможенной статистики, чаще всего украинское мясо покупают такие страны, как:

Нидерланды;

Саудовская Аравия;

Словакия.

Причем заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий также отмечал, что мясо украинского производства достаточно активно покупают на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке.

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