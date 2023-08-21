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Экономика Война и деньги

А зарплату — на еду. Сколько тратят на продукты украинцы, а сколько — европейцы

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Фото: Getty Images | Украинцы тратят ежемесячно более 40% своего бюджета на потребление — на продукты питания

Почти 42% заработанных денег украинцы тратят на питание — такие результаты показало новое исследование. Эксперты говорят: полномасштабная война значительно ухудшила ситуацию, поэтому на самом деле размер расходов граждан на продукты еще больше. Фокус узнал, сколько тратят европейцы, а сколько украинцы, чтобы прокормить себя и семью.

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Доля пищевых расходов в совокупных потребительских расходах населения — это очень интересный показатель, который позволяет сделать определенные выводы относительно состоятельности страны и ее граждан. Все просто: чем больше люди тратят на еду, тем меньше финансовых возможностей у них остается на путешествия, культурные мероприятия, саморазвитие. И, понятно, что когда человек еле сводит концы с концами, настроения и моральных сил на развлечения у него нет.

В Украине доля пищевых расходов уже много лет колеблется около 50%, то есть мы проедаем каждую вторую гривну собственного ежемесячного бюджета. И это — очень негативный результат, ведь, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), если расходы на еду составляют 60% и более, это означает, что в стране — голод.

Оптимистичные результаты: сколько на самом деле тратят украинцы на еду

В поисках ответа на вопрос, сколько денег тратят на питание жители разных регионов мира, аналитики компании Picodi сравнили статистические данные по 105 странам. Выяснилось, что в то время, как в одних странах на продукты тратится всего несколько процентов от общей суммы всех потребительских расходов, в других — более половины. В пятерку стран, где граждане тратят на еду менее 10%, вошли США (6,7%), Сингапур (8,4%), Великобритания (8,7%), Ирландия (9,2%) и Швейцария (9,9%). Однако здесь есть важный момент: в исследовании речь идет о покупке продуктов домой — для собственного приготовления, следовательно, в тех странах, которые на первых местах, граждане часто предпочитают заведения общественного питания.

Украина в этом рейтинге оказалась на 93 месте: по данным аналитики, на продукты питания и безалкогольные напитки в стране приходится 41,6% всех потребительских расходов. Как видно из инфографики, соседями Украины стали Эфиопия (41,3%) и Камбоджа (42,7%). А в аутсайдерах оказались Нигерия (59%), Мьянма (56,6%), Кения (56,1%), Бангладеш (52,7%) и Лаос (50,6%).

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Меньше всего на продукты тратят в США, больше всего — в Нигерии
Фото: picodi.com

"Сразу скажу, что 42% — это довоенные данные. По нашим расчетам, доля расходов на питание в Украине сейчас превышает 50%. В то же время, в европейских домохозяйствах, по данным Евростата, эти цифры составляют 12-18%", — рассказал Фокусу исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Такая серьезная разница объясняется тем, что уровень доходов украинцев и европейцев существенно отличается. Например, средняя пенсия в Чехии в эквиваленте составляет около 600 евро, Польше — 635 евро, а в Эстонии — 700 евро. Средние зарплаты в этих же странах соответственно — 1500, 1400 и 1700 евро. В Украине средняя пенсия — 114 евро, средняя зарплата — 330 евро. При этом, цены на главные продукты на европейских прилавках не слишком отличаются от украинских.

пищевые привычки, украинцы еда, расходы на продукты, цены на продукты, семейный бюджет Украина, сколько украинцы тратят на продукты, почему европейцы тратят много на продукты Fullscreen
Самые большие расходы на продукты — у жителей Швейцарии и Норвегии
Фото: picodi.com

"Конечно, в Италии или Германии продукты более дорогие, но там и доходы значительно выше. А если сравнивать продуктовые цены в Восточной Европе и Украине, то они почти одинаковые. Недавно мы подсчитывали среднюю потребительскую корзину в Польше, и оказалось, что она даже дешевле, чем в Украине. Учитывая, что в исследовании оценивается соотношение с доходами семьи, неудивительно, что по доле продуктовых расходов Украина находится в конце списка. Да, мы производим много продуктов и проблем в этом вопросе быть не должно, но очень низкие доходы приводят к плохим показателям в подобных рейтингах", — отметил Пендзин.

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Эксперт напоминает, что в свое время Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) определила признаки продовольственной безопасности. Согласно этим данным, если расходы на питание превышают 60%, это означает, что в стране — голод.

"У нас пока что общий показатель ниже, но ведь это средние цифры. И в Украине есть целые социальные группы, где пищевые расходы составляют 60% и выше — это, прежде всего, пенсионеры", — говорит Олег Пендзин.

Еда и коммуналка: на что тратят деньги украинцы

В Украине доля расходов на еду всегда была около 50%, соглашается аналитик Алексей Кущ. Основные расходы наших сограждан — еда и коммуналка. Довольно немного идет на отдых, досуг, образование, саморазвитие. Нечасто дело доходит и до медицины, особенно профилактической, что потом, к сожалению, для многих трансформируется в низкую продолжительность жизни.

"Доля продуктовых расходов является одним из индикаторов бедности, — объясняет Алексей Кущ, — Дело в том, что средний класс определяется по широкому спектру критериев, одним из которых является способность накапливать деньги и тратить на саморазвитие — отдых, культуру, путешествия, обучение, качественную медицину. То есть, чем больше человек может накапливать и тратить в секторе услуг, тем больше он приближается к среднему классу. А чем больше в общих расходах продуктовая часть, тем ближе гражданин к социально незащищенным слоям. Соответственно, если в стране основная часть населения зарабатывает только на еду, можно сделать однозначный вывод, что это бедная страна".

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Олег Пендзин также считает, что по расходам в стране вообще большие искажения, если сравнивать со странами Европы. Например, на путешествия и отели европейцы тратят 10-12%, на культуру — 5-8%. В Украине на такие статьи расходов сейчас в целом идет меньше процента.

Чем больше человек может накапливать и тратить в секторе услуг, тем больше он приближается к среднему классу

"Структура расходов у европейцев и украинцев — принципиально разная, — отметила в комментарии Фокусу эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова, — Многие украинцы сначала платят обязательные платежи — коммуналку, телефон, интернет, проезд. То, что осталось, тратят на продукты и лекарства. Далее — одежда, обучение, бытовая техника, и где-то там на задворках — отдых, профилактическая медицина и т.д.".

Минимальные расходы: украинцы потребляют вчетверо меньше сыра, чем европейцы

В Picodi рассказали и о том, сколько тратят на еду в разных странах мира в абсолютных цифрах. Самые высокие расходы на продукты питания в Европе отмечаются в Швейцарии (325 евро в месяц), Норвегии (308 евро) и Дании (281 евро), что эксперты объясняют общими высокими ценами в этих странах. Расходы на питание у среднестатистического украинца составляют всего 98 евро. Это — шестой результат с конца, который трудно объяснить низкими ценами. Ведь, как уже указывалось в статье, цены на главные продукты не особо отличаются от цен в более близких к стране соседних странах.

"Расходы украинцев на еду являются минимальными потому, что мы едим очень сильно не по нормам. Есть такая зависимость: чем беднее население, тем больше оно потребляет картофеля и хлеба, и тем меньше мяса, овощей и фруктов. И цифры потребления только подтверждают нашу бедность. Например, рациональная норма мяса составляет 90 кг в год, мы до войны потребляли 68 кг, сейчас — 64 кило. Рациональная норма фруктов — 100 кг в год, мы потребляем не более 80. Украинцы по сравнению с европейцами едят очень мало ягод и орехов, у нас низкое потребление молочной продукции", — говорит Олег Пендзин.

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Украинцы традиционно изготавливают сыр в западных областях страны, но по уровню потребления сыра очень отличаются от европейцев
Фото: УНИАН

Исследование, которое было проведено два года назад, показало: украинцы по потреблению сыра отстают от европейцев в четыре раза. В то время, как средний украинец употребляет 4,66 кг сыра в год, в Европе этот показатель составляет 18,3 кг, в США — 17,48 кг, Канаде — 14,41 кг, Австралии — 11,78, Аргентине — 9,6 кг. В течение полномасштабной войны подобные исследования не проводились, но, говорят эксперты, за это время ситуация разве что ухудшилась.

"Это связано не с особенностями нашей национальной кухни, а, прежде всего, с очень низкими доходами наших граждан", — считает Олег Пендзин. И это понятно: качественный твердый сыр стоит в августе 2023 года в супермаркетах около 350-580 грн за килограмм.

Когда из страны выехали женщины с детьми, в Украине резко вырос спрос на замороженные полуфабрикаты — мужчины выбирают пельмени и вареники

Зато украинцы едят много картофеля, хлеба и сахара, а потребление соли вообще бьет рекорды. Если нормой считается 3-3,5 кило в год на человека, то украинский показатель — 15 кило. Однако, с солью украинцы "дружат" из-за особенностей ментальных и традиционных. Дело в том, говорит Пендзин, что украинцы делают очень много закруток и консервации — опять-таки, чтобы таким образом уменьшить пищевые расходы в течение осени-зимы-весны — до момента нового урожая овощей.

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Украинцы отдают предпочтение сладостям, а не фруктам
Фото: pexels.com

"Львиная доля покупок — это продукты из социальной корзины. Вроде бы, в ней есть критический минимум, но во время войны большинство потребителей пересмотрели и его с учетом сделанных в начале российского вторжения продуктовых запасов, — считает Оксана Руженкова, — Сегодня в "закромах" каждого украинца есть достаточно круп, соли, сахара. В городских условиях их припасено в пределах 2-5 кг, в сельских — мешками. Кроме того, разнообразные консервы, масло, запасы кофе и чая. Итак, основные статьи расходов на продукты — хлеб, яйца, овощи, колбасные изделия и мясо, молочные продукты. И покупают их люди очень вдумчиво — на распродажах, с уценкой. Ведь доходы большинства украинцев, несмотря на официальные данные о росте средней зарплаты, не выросли".

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На зиму многие украинцы готовят закрутки — это дань традициям и вариант сэкономить зимой
Фото: Getty

Также эксперт отметила ренессанс спроса на полуфабрикаты и замороженную продукцию. Сейчас на нее буквально "подсели" одинокие мужчины, семьи которых выехали за границу, и женщины, чьи мужья и сыновья находятся на передовой.

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"То есть спрос на продукты есть, но он очень вялый из-за истощенных кошельков, продуктов из собственного хозяйства, сделанных запасов и, к сожалению, депрессии, которая сузила количество поводов, по которым можно было бы вкусно поесть и хорошо погулять", — подытожила эксперт.

Парадокс украинского питания: почему украинцы едят много сладкого и жирного

Когда не хватает денег, люди в первую очередь отказываются от хороших и полезных продуктов, отдавая предпочтение не качеству, а количеству. Отсюда возникает парадокс украинского питания: чем беднее, тем жирнее и слаще. Большинство украинцев употребляют нездоровые продукты и впоследствии имеют проблемы со здоровьем, но это связано не только с высокими ценами и низкими зарплатами, но и с пищевыми предпочтениями, нежеланием следить за здоровьем и менять привычки, говорит диетолог-консультант Алена Юдина.

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Европейцы предпочитают лосося, который для большинства украинцев вне зоны доступа из-за высокой стоимости
Фото: pexels.com

"Украинцы едят мало овощей, особенно зимой. Причиной опять-таки называют недостаток средств, но овощи — это не только огурцы и болгарский перец. Есть значительно более дешевые варианты — белокочанная и пекинская капуста, редька, свекла. Также украинцы едят мало фруктов — говорят, что "не хочется", лучше конфету съесть. Кроме того, мы едим мало рыбы, которую в идеале нужно есть два-три раза в неделю, чередуя жирные и нежирные сорта. Причем, речь не идет исключительно о лососе или осетре. Можно же есть доступную рыбу — это сельдь, скумбрия", — рассказала эксперт. Она добавляет: еще одна проблема — большое количество рафинированного сахара в рационе.

"Здесь против нас играет то, что добавленный сахар подстерегает нас не только в сахарнице, сладком газировании и кондитерских изделиях, но и в довольно неожиданных продуктах — готовой пище, полуфабрикатах, соусах, хлебе, колбасе, консервах", — отметила диетолог.

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Диетологи считают, что одной из проблем украинцев являются устоявшиеся пищевые привычки
Фото: pexels.com

Корни проблемы несбалансированного питания украинцев заключается в плохо развитой культуре еды, уверена Юдина. Рацион наших родителей в советское время был довольно ограниченным: люди не видели ни морепродуктов, ни такого количества зерновых, ни зарубежных овощей и фруктов — даже бананы были экзотикой, доступной разве что для чиновников высокого ранга в столице. И, наверное, еще прошло слишком мало времени, чтобы украинцы кардинально поменяли структуру питания, заменив колбасу — на куриную грудку, а сельдь под шубой — на полезный зеленый салат с сыром моцарелла, каперсами и оливковым маслом.

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