А зарплату — на еду. Сколько тратят на продукты украинцы, а сколько — европейцы

Почти 42% заработанных денег украинцы тратят на питание — такие результаты показало новое исследование. Эксперты говорят: полномасштабная война значительно ухудшила ситуацию, поэтому на самом деле размер расходов граждан на продукты еще больше. Фокус узнал, сколько тратят европейцы, а сколько украинцы, чтобы прокормить себя и семью.

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Доля пищевых расходов в совокупных потребительских расходах населения — это очень интересный показатель, который позволяет сделать определенные выводы относительно состоятельности страны и ее граждан. Все просто: чем больше люди тратят на еду, тем меньше финансовых возможностей у них остается на путешествия, культурные мероприятия, саморазвитие. И, понятно, что когда человек еле сводит концы с концами, настроения и моральных сил на развлечения у него нет.

В Украине доля пищевых расходов уже много лет колеблется около 50%, то есть мы проедаем каждую вторую гривну собственного ежемесячного бюджета. И это — очень негативный результат, ведь, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), если расходы на еду составляют 60% и более, это означает, что в стране — голод.

Оптимистичные результаты: сколько на самом деле тратят украинцы на еду

В поисках ответа на вопрос, сколько денег тратят на питание жители разных регионов мира, аналитики компании Picodi сравнили статистические данные по 105 странам. Выяснилось, что в то время, как в одних странах на продукты тратится всего несколько процентов от общей суммы всех потребительских расходов, в других — более половины. В пятерку стран, где граждане тратят на еду менее 10%, вошли США (6,7%), Сингапур (8,4%), Великобритания (8,7%), Ирландия (9,2%) и Швейцария (9,9%). Однако здесь есть важный момент: в исследовании речь идет о покупке продуктов домой — для собственного приготовления, следовательно, в тех странах, которые на первых местах, граждане часто предпочитают заведения общественного питания.

Украина в этом рейтинге оказалась на 93 месте: по данным аналитики, на продукты питания и безалкогольные напитки в стране приходится 41,6% всех потребительских расходов. Как видно из инфографики, соседями Украины стали Эфиопия (41,3%) и Камбоджа (42,7%). А в аутсайдерах оказались Нигерия (59%), Мьянма (56,6%), Кения (56,1%), Бангладеш (52,7%) и Лаос (50,6%).

Меньше всего на продукты тратят в США, больше всего — в Нигерии Фото: picodi.com

"Сразу скажу, что 42% — это довоенные данные. По нашим расчетам, доля расходов на питание в Украине сейчас превышает 50%. В то же время, в европейских домохозяйствах, по данным Евростата, эти цифры составляют 12-18%", — рассказал Фокусу исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Такая серьезная разница объясняется тем, что уровень доходов украинцев и европейцев существенно отличается. Например, средняя пенсия в Чехии в эквиваленте составляет около 600 евро, Польше — 635 евро, а в Эстонии — 700 евро. Средние зарплаты в этих же странах соответственно — 1500, 1400 и 1700 евро. В Украине средняя пенсия — 114 евро, средняя зарплата — 330 евро. При этом, цены на главные продукты на европейских прилавках не слишком отличаются от украинских.

Самые большие расходы на продукты — у жителей Швейцарии и Норвегии Фото: picodi.com

"Конечно, в Италии или Германии продукты более дорогие, но там и доходы значительно выше. А если сравнивать продуктовые цены в Восточной Европе и Украине, то они почти одинаковые. Недавно мы подсчитывали среднюю потребительскую корзину в Польше, и оказалось, что она даже дешевле, чем в Украине. Учитывая, что в исследовании оценивается соотношение с доходами семьи, неудивительно, что по доле продуктовых расходов Украина находится в конце списка. Да, мы производим много продуктов и проблем в этом вопросе быть не должно, но очень низкие доходы приводят к плохим показателям в подобных рейтингах", — отметил Пендзин.

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Эксперт напоминает, что в свое время Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) определила признаки продовольственной безопасности. Согласно этим данным, если расходы на питание превышают 60%, это означает, что в стране — голод.

"У нас пока что общий показатель ниже, но ведь это средние цифры. И в Украине есть целые социальные группы, где пищевые расходы составляют 60% и выше — это, прежде всего, пенсионеры", — говорит Олег Пендзин.

Еда и коммуналка: на что тратят деньги украинцы

В Украине доля расходов на еду всегда была около 50%, соглашается аналитик Алексей Кущ. Основные расходы наших сограждан — еда и коммуналка. Довольно немного идет на отдых, досуг, образование, саморазвитие. Нечасто дело доходит и до медицины, особенно профилактической, что потом, к сожалению, для многих трансформируется в низкую продолжительность жизни.

"Доля продуктовых расходов является одним из индикаторов бедности, — объясняет Алексей Кущ, — Дело в том, что средний класс определяется по широкому спектру критериев, одним из которых является способность накапливать деньги и тратить на саморазвитие — отдых, культуру, путешествия, обучение, качественную медицину. То есть, чем больше человек может накапливать и тратить в секторе услуг, тем больше он приближается к среднему классу. А чем больше в общих расходах продуктовая часть, тем ближе гражданин к социально незащищенным слоям. Соответственно, если в стране основная часть населения зарабатывает только на еду, можно сделать однозначный вывод, что это бедная страна".

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Олег Пендзин также считает, что по расходам в стране вообще большие искажения, если сравнивать со странами Европы. Например, на путешествия и отели европейцы тратят 10-12%, на культуру — 5-8%. В Украине на такие статьи расходов сейчас в целом идет меньше процента.

Чем больше человек может накапливать и тратить в секторе услуг, тем больше он приближается к среднему классу

"Структура расходов у европейцев и украинцев — принципиально разная, — отметила в комментарии Фокусу эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова, — Многие украинцы сначала платят обязательные платежи — коммуналку, телефон, интернет, проезд. То, что осталось, тратят на продукты и лекарства. Далее — одежда, обучение, бытовая техника, и где-то там на задворках — отдых, профилактическая медицина и т.д.".

Минимальные расходы: украинцы потребляют вчетверо меньше сыра, чем европейцы

В Picodi рассказали и о том, сколько тратят на еду в разных странах мира в абсолютных цифрах. Самые высокие расходы на продукты питания в Европе отмечаются в Швейцарии (325 евро в месяц), Норвегии (308 евро) и Дании (281 евро), что эксперты объясняют общими высокими ценами в этих странах. Расходы на питание у среднестатистического украинца составляют всего 98 евро. Это — шестой результат с конца, который трудно объяснить низкими ценами. Ведь, как уже указывалось в статье, цены на главные продукты не особо отличаются от цен в более близких к стране соседних странах.

"Расходы украинцев на еду являются минимальными потому, что мы едим очень сильно не по нормам. Есть такая зависимость: чем беднее население, тем больше оно потребляет картофеля и хлеба, и тем меньше мяса, овощей и фруктов. И цифры потребления только подтверждают нашу бедность. Например, рациональная норма мяса составляет 90 кг в год, мы до войны потребляли 68 кг, сейчас — 64 кило. Рациональная норма фруктов — 100 кг в год, мы потребляем не более 80. Украинцы по сравнению с европейцами едят очень мало ягод и орехов, у нас низкое потребление молочной продукции", — говорит Олег Пендзин.

Украинцы традиционно изготавливают сыр в западных областях страны, но по уровню потребления сыра очень отличаются от европейцев Фото: УНИАН

Исследование, которое было проведено два года назад, показало: украинцы по потреблению сыра отстают от европейцев в четыре раза. В то время, как средний украинец употребляет 4,66 кг сыра в год, в Европе этот показатель составляет 18,3 кг, в США — 17,48 кг, Канаде — 14,41 кг, Австралии — 11,78, Аргентине — 9,6 кг. В течение полномасштабной войны подобные исследования не проводились, но, говорят эксперты, за это время ситуация разве что ухудшилась.

"Это связано не с особенностями нашей национальной кухни, а, прежде всего, с очень низкими доходами наших граждан", — считает Олег Пендзин. И это понятно: качественный твердый сыр стоит в августе 2023 года в супермаркетах около 350-580 грн за килограмм.

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Зато украинцы едят много картофеля, хлеба и сахара, а потребление соли вообще бьет рекорды. Если нормой считается 3-3,5 кило в год на человека, то украинский показатель — 15 кило. Однако, с солью украинцы "дружат" из-за особенностей ментальных и традиционных. Дело в том, говорит Пендзин, что украинцы делают очень много закруток и консервации — опять-таки, чтобы таким образом уменьшить пищевые расходы в течение осени-зимы-весны — до момента нового урожая овощей.

Украинцы отдают предпочтение сладостям, а не фруктам Фото: pexels.com

"Львиная доля покупок — это продукты из социальной корзины. Вроде бы, в ней есть критический минимум, но во время войны большинство потребителей пересмотрели и его с учетом сделанных в начале российского вторжения продуктовых запасов, — считает Оксана Руженкова, — Сегодня в "закромах" каждого украинца есть достаточно круп, соли, сахара. В городских условиях их припасено в пределах 2-5 кг, в сельских — мешками. Кроме того, разнообразные консервы, масло, запасы кофе и чая. Итак, основные статьи расходов на продукты — хлеб, яйца, овощи, колбасные изделия и мясо, молочные продукты. И покупают их люди очень вдумчиво — на распродажах, с уценкой. Ведь доходы большинства украинцев, несмотря на официальные данные о росте средней зарплаты, не выросли".

На зиму многие украинцы готовят закрутки — это дань традициям и вариант сэкономить зимой Фото: Getty

Также эксперт отметила ренессанс спроса на полуфабрикаты и замороженную продукцию. Сейчас на нее буквально "подсели" одинокие мужчины, семьи которых выехали за границу, и женщины, чьи мужья и сыновья находятся на передовой.

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"То есть спрос на продукты есть, но он очень вялый из-за истощенных кошельков, продуктов из собственного хозяйства, сделанных запасов и, к сожалению, депрессии, которая сузила количество поводов, по которым можно было бы вкусно поесть и хорошо погулять", — подытожила эксперт.

Парадокс украинского питания: почему украинцы едят много сладкого и жирного

Когда не хватает денег, люди в первую очередь отказываются от хороших и полезных продуктов, отдавая предпочтение не качеству, а количеству. Отсюда возникает парадокс украинского питания: чем беднее, тем жирнее и слаще. Большинство украинцев употребляют нездоровые продукты и впоследствии имеют проблемы со здоровьем, но это связано не только с высокими ценами и низкими зарплатами, но и с пищевыми предпочтениями, нежеланием следить за здоровьем и менять привычки, говорит диетолог-консультант Алена Юдина.

Европейцы предпочитают лосося, который для большинства украинцев вне зоны доступа из-за высокой стоимости Фото: pexels.com

"Украинцы едят мало овощей, особенно зимой. Причиной опять-таки называют недостаток средств, но овощи — это не только огурцы и болгарский перец. Есть значительно более дешевые варианты — белокочанная и пекинская капуста, редька, свекла. Также украинцы едят мало фруктов — говорят, что "не хочется", лучше конфету съесть. Кроме того, мы едим мало рыбы, которую в идеале нужно есть два-три раза в неделю, чередуя жирные и нежирные сорта. Причем, речь не идет исключительно о лососе или осетре. Можно же есть доступную рыбу — это сельдь, скумбрия", — рассказала эксперт. Она добавляет: еще одна проблема — большое количество рафинированного сахара в рационе.

"Здесь против нас играет то, что добавленный сахар подстерегает нас не только в сахарнице, сладком газировании и кондитерских изделиях, но и в довольно неожиданных продуктах — готовой пище, полуфабрикатах, соусах, хлебе, колбасе, консервах", — отметила диетолог.

Диетологи считают, что одной из проблем украинцев являются устоявшиеся пищевые привычки Фото: pexels.com

Корни проблемы несбалансированного питания украинцев заключается в плохо развитой культуре еды, уверена Юдина. Рацион наших родителей в советское время был довольно ограниченным: люди не видели ни морепродуктов, ни такого количества зерновых, ни зарубежных овощей и фруктов — даже бананы были экзотикой, доступной разве что для чиновников высокого ранга в столице. И, наверное, еще прошло слишком мало времени, чтобы украинцы кардинально поменяли структуру питания, заменив колбасу — на куриную грудку, а сельдь под шубой — на полезный зеленый салат с сыром моцарелла, каперсами и оливковым маслом.

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