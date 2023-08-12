Почему французы не толстеют: как установить правильный режим питания и не набирать вес

Related video

Режим питания

Часто пациенты (особенно пациентки) говорят о том, что контролируют суточную калорийность питания, но не худеют.

Мы действительно научились считать калории, и это важно. Энергозатраты должны определять качество и количество пищи, поступающей в наш организм.

Но что важнее — придирчивый счет калорий или режим питания?

Именно РЕЖИМ ПИТАНИЯ, и этому много научных подтверждений.

Мы экономим время на нормальном завтраке, а потом организм не выдерживает долгое время и требует от нас перекусов.

Минимальное количество любой пищи (не обязательно это должны быть простые углеводы), которая попадает в желудок во время перекусов, вызывает повышение инсулина.

А процесс похудения, сгорания накопленных жировых запасов происходит именно при низком уровне инсулина между приемами пищи. И чем больше промежуток времени между завтраком-обедом-ужином, тем проще поддерживать нормальный вес или худеть, если в этом есть потребность.

Режим питания может быть разным, но самым полезным будет 2 или 3-разовое питание без перекусов.

3-разовое питание с двумя перекусами и кефиром на ночь, который, к сожалению, долго практиковался в наших лечебных отделениях, мы должны забывать.

Важным является также фиксированное время приема пищи, так как необходима синхронизация между командой, которая поступает из головного мозга (голод!), с работой всех органов и систем организма.

Активность метаболизма (расщепление продуктов питания) зависит от секреции ферментов, работы гормонов, и они будут более подготовленными помочь нам, если мы питаемся в одно и то же время.

Правильно организованное питание дает превосходный результат! Фото: Getty Images

Правильно составленный каждый прием пищи (белки — жиры — овощи (клетчатка) — сложные углеводы) надолго обеспечит чувство сытости и длительный, как минимум 4-5-часовой перерыв днем и 12-14 часов ночью между приемами пищи (лучше, если этот перерыв будет еще длиннее).

И лишние килограммы уйдут безболезненно, даже если мы немножко перебрали тех калорий…

Уже второй год наблюдаю, как питаются французы.

Кажется, совсем "неправильный" завтрак, потому что практически всегда это багет со сливочным маслом и конфитюром, кофе, апельсиновый сок (соотношение белки-жиры-углеводы в среднем 8/36/56, мало белков, много углеводов, но багет из пшеницы твердых сортов, а значит, достаточно клетчатки, и полезный жир — сливочное масло, который обеспечивает энергию на долгое время).

И потом уже за обедом и ужином они выравнивают необходимое суточное количество белков-жиров-углеводов. Я уже писала, что французы не демонизируют так ГЛЮТЕН, как это делают в Америке, а вот обед обязательно будет своевременным, и может, именно поэтому годами выработанная система пищеварения не даст сбоя, когда за обедом на десерт будет калорийное, но ведь такое вкусное пирожное.

Но главное — у французов НЕТ ПЕРЕКУСОВ!

Может, именно благодаря этому они являются самыми стройными в Европе?!

Будьте здоровы, и пусть поскорее наступит мир и покой на нашей украинской земле!

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

Источник

Важно