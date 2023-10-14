Как жить без перекусов? Почему реже есть — лучше для вашего организма

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Как же избавиться от перекусов?!

Я говорила вам о вреде перекусов между основными приемами пищи, которые, независимо от того, что мы съели, приведут к началу работы всего желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, кишечника, которые в это время должны заслуженно отдыхать. Маленький кусочек чего-либо приведет к подъему гормона инсулина, и в это время процесс "сгорания" жиров в нашем организме остановится и т.д.

Падения и скачки уровня сахара в крови при перекусах могут повлиять на настроение, сделать человека более нервным, сварливым или злым.

Легко говорить, а как же избавиться от этой неполезной привычки?!

Первое и основное: надо хорошенько кушать 2-3 раза в день, и именно ЗАВТРАК — главный прием пищи, который определяет пищевое поведение на весь день.

30-40% суточной калорийности, и главной его составляющей должны быть БЕЛКИ (яйца, нежирное мясо, рыба, нежирный творог) в сочетании с полезными жирами и некрахмалистыми овощами (листовая зелень, все виды капусты, огурец, томаты).

Совсем нездоровой едой на завтрак будет овсяная каша с молоком и сухофруктами или мюсли, хотя это, конечно, быстро и удобно.

Но давайте начнем уважать наш организм!

Мюсли содержат много простых углеводов и сахара, плохо перевариваются. Цукаты и сухофрукты имеют высокую калорийность и подвергаются химической обработке.

Фрукты при сушке теряют около 80% своего веса — и все это вода, которая имеет нулевую калорийность, а что же остается?

Посчитали?

Сухофрукты имеют калорийность в пять раз большую, чем фрукты, из которых они были сделаны:

виноград 66 ккал., изюм 299;

абрикос 48 ккал., курага 241.

Простые углеводы + жиры (овсяная каша с молоком или мюсли с молоком).

Такое неудачное сочетание — это путь к повышению уровня триглицеридов, наиболее агрессивной фракции жиров, которые будут откладываться в печени из-за нечувствительности клеток, особенно при имеющемся высоком уровне инсулина (потому что он же быстренько "прибежит", когда увидит, какое огромное количество глюкозы попало в желудок) и уже потом — накопление избыточной жировой массы, ожирение и все связанные с ним негативные последствия.

Вы когда-нибудь видели в природе сочетание жиров и глюкозы (сахара)?!

Если знаете, напишите пожалуйста!

Но я знаю, что они существуют отдельно:

ГЛЮКОЗА — это фрукты, мед;

ЖИРЫ — это орехи, авокадо, растительные масла.

Завтрак помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови в течение дня, независимо от того, болеете вы диабетом или нет, избежать резистентности к инсулину, которая может привести к диабету.

Хороший, плотный завтрак — залог качественного питания на весь день Фото: Freepik

Завтракать полезно для вашего сердца, есть исследования, подтверждающие, что люди, которые пропускают завтрак, чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Уже слышу возражения: "Но ведь есть утром совсем не хочется!"

Чтобы был аппетит утром, надо раньше ужинать, после пробуждения сделать зарядку, принять контрастный душ, включить яркий свет, который поможет лучше вырабатываться гормону голода ГРЕЛИНУ.

Как еще избежать перекусов?!

Очень часто между приемами пищи наш организм подсказывает нам, что он хочет пить, а не есть!

Попробуйте при чувстве голода выпить стакан воды, подождите и вы поймете, что это так.

Не обсуждайте с подружкой (коллегой) новый рецепт какого-то вкусного блюда, не смотрите картинки с фотографиями еды в промежутки между завтраком-обедом-ужином, поговорите об этом, когда вы уже сыты.

Растительный чай с кислым, горьковатым, пряным вкусом без сахара также способствует снижению чувства голода.

Я обычно пью зеленый чай с лимоном и имбирем.

Но если действительно есть насущная необходимость в перекусе, то лучше, если это будет сочетание орехов (белок, полезные жиры), которые вы любите с овощами (клетчатка).

Ношу с собой такую коробочку со "стратегическим" запасом: грецкий орех, огурец, стебель сельдерея.

Желаю всем здоровья — и пусть как можно скорее наступит мир на нашей украинской земле!

Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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