Почему нам нужен арбуз: что важно знать о пользе лучшей осенней ягоды

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Очаровательная ягодка!

Мой товарищ по ФБ Сергей Дятленко спрашивает меня: "Когда же есть ягоды и фрукты, которых сейчас множество в Украине?"

Лучше употреблять во время завтрака и во время обеда, как десерт.

Почему так?

Чтобы мы ни съели, даже если в пище совсем нет продуктов, содержащих глюкозу или другие простые углеводы, поднимается уровень гормона ИНСУЛИНА. И это такой почтенный господин (я так много пишу о нем, чтобы задобрить), если мы с ним будем вести себя не вежливо, то он разозлится и нагонит на нас ОЖИРЕНИЕ и САХАРНЫЙ ДИАБЕТ.

Поэтому, чтобы он не поднимался и не возмущался еще раз, когда мы через некоторое время после завтрака (обеда) будем есть фрукты, давайте, друзья мои, будем заканчивать трапезу десертом из фруктов или ягод, когда уровень инсулина постепенно снижается (постпрандиальная волна) и он будет доволен и не сделает нам вреда!

Так как пик подъема инсулина — именно в обед, а к концу дня он снижается, то и большую порцию фруктов лучше съесть во время обеда, меньшую за завтраком, и заменить ее овощами за ужином.

Что лучше, ягоды или фрукты?

Все они полезны, ешьте все, что любите, но ягоды содержат значительно МЕНЬШЕ сахара, а значит, и меньше калорий, поэтому это надо учитывать людям с избыточной массой тела, ожирением и сахарным диабетом и выбирать чаще ягоды.

И сейчас я вам расскажу об одной волшебной ягодке, которую мы все так любим и у которой сейчас праздник (ведь урожай!).

Сегодня была на рынке, и там огромный выбор этих замечательных ЯГОД!

Ведь АРБУЗ — это ягода и, как все представители этого класса, имеет низкую калорийность и значительно меньший гликемический индекс и гликемическую нагрузку, чем большинство сладких фруктов.

арбузы почти на 93% состоят из воды, содержат полезную клетчатку и множество витаминов и минералов. Там находятся витамины А, С, Е, К, представлена практически вся группа витаминов В: В1 (тиамин), В2 (рибовлавин), В4 (холин), В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), В9 (фолаты);

много в арбузах и макро, и микроэлементов, особенно важны калий, магний, железо, есть даже редкий КОБАЛЬТ, который входит в состав витамина В12 и участвует в метаболизме фолиевой кислоты, и КРЕМНИЙ, стимулирующий синтез коллагена;

И конечно же, арбузы содержат очень мощный антиоксидант — ЛИКОПИН, который и окрашивает мякоть арбуза в красный цвет. Ликопин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца, диабета, катаракты и остеопороза. Необходимо знать, что ликопин так же, как и витамины А, Е и К, жирорастворим и для их лучшего усвоения необходимо присутствие небольшого количества жиров (можно пару орешков, или горстку семян тыквы, или подсолнечника).

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Не нужно покупать разрезанные на части арбузы!

Я специально для вас сегодня попросила продавца сфотографировать меня с половинкой арбуза — и это, к сожалению, распространенная практика. Я всегда покупаю целый.

Ведь перед тем, как разрезать эту ягодку, ее никто не моет и микробы легко проникают с поверхности внутрь, а "почувствовав" сладкую и влажную среду (мякоть арбуза), размножаются очень быстро и вытащить их оттуда практически невозможно.

Именно с этим связано большинство кишечных расстройств и даже инфекционных заболеваний, а не с НИТРАТАМИ, которых безосновательно обвиняют в этом.

Придя домой, хорошо вымойте арбуз под проточной водой, просушите и уже потом разрежьте.

Если вы не в состоянии съесть целый арбуз, то выберите из него семечки, в блендере сделайте сок — и в морозильную камеру (у меня такая формочка с квадратиками), и потом употребляйте самостоятельно, или можно добавлять в смузи и даже в белое вино или шампанское, если вы не успели охладить его до прихода гостей.

Второе фото сделано ровно три года назад, был другой цвет волос, самые вкусные херсонские арбузы на рынке в Киеве, была другая жизнь, которая разделилась на до и после...

Но ведь мы обязательно победим?!

Слава Украине!

Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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