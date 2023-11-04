Нет запретной пищи. Почему строгое "здоровое питание" может привести к депрессии

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Бабушка + блины = это выходной!

Как это?! Уже слышу суровое негодование, это же не полезно!

Правила, дорогие мои, существуют для того, чтобы их иногда нарушать.

Действительно, блины — это не очень полезно, но ведь это очень вкусно!

Тем более, приготовленные в выходной день с большим желанием и любовью для внука.

Нет запретной пищи, и если строго выполнять все рекомендации по здоровому питанию, то можно и в депрессию впасть.

Главное:

считать калории, и если уж на завтрак блины, то на вечер овощное рагу;

режим питания — он у каждого свой, кому-то достаточно 2-3 раза в день, а кому-то необходимо и 4. Все зависит от вашей физической активности и энергозатрат;

чем больший промежуток времени без какой-либо еды (пить можно и нужно, но без подсластителей), тем лучше.

Всем мирных светлых выходных и вкусного!

PS: для блинов я использую 2/3 кукурузной муки и 1/3 пшеничной, а еще можно и из гречневой приготовить, если есть проблема с глютеном.

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