Берегите сердце — оно работает на вас. Как нужно заботиться о самом трудолюбивом органе

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Сердце — это не только вместилище любви и страсти, нежности и доброты.

Это самый трудолюбивый орган в нашем организме, который, сокращаясь более 100 тысяч раз в сутки, обеспечивает всех кислородом и питательными веществами.

Сердечно-сосудистые заболевания к концу прошлого века во всем мире стали лидировать не только по распространенности, но и по смертности от них.

Все факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний можно разделить на те, которые мы можем изменить, и которые не поддаются коррекции: наследственность, пол и возраст.

О первых (повышенное артериальное давление, высокий холестерин, курение и злоупотребление алкоголем, гиподинамия, ожирение, стресс) я много писала на своей странице. Их изменение — это действенный путь к профилактике сердечно-сосудистых болезней.

А вот как же быть с остальными?!

Неужели все они такие безнадежные и ничего нельзя изменить?!

Давайте подумаем вместе, ну разве что пол нельзя изменить, мужчины действительно болеют раньше и чаще.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Один из первых вопросов, который я задаю своим пациентам: "Не болели ли ваши родственники первой линии артериальной гипертензией, не было ли случаев ранней смерти от инфаркта миокарда или мозгового инсульта?"

Действительно, наука генетика говорит нам о генетическом наследовании многих заболеваний.

Но последние годы активно развивается ее младшая сестрица, наука ЭПИГЕНЕТИКА, которая доказала нам, что самый плохой ген может дремать в нашем организме всю нашу жизнь и не активизироваться, если мы не будем дразнить его курением, алкоголем, прожорливостью и т.д.

Очень часто не гены виноваты, а образ жизни семьи!

В одних семьях употребляют много соли (а это прямая дорожка к артериальной гипертензии), в других много едят жирного и жареного, любят варенички, блины, оладьи (избыток простых углеводов и мало клетчатки).

Меняйте свои пищевые привычки, даже если ваши родители питались именно так.

ВОЗРАСТ

Количество болезней прибавляется с возрастом, и поэтому о здоровой и плодотворной старости надо позаботиться с молодых лет. Я снова возвращаю вас к здоровому образу жизни: двигайтесь, как можно больше, уделяйте внимание здоровому сну и питанию, и конечно же, бросайте курить, если есть такая пагубная привычка!

Бокал хорошего вина а я вам оставляю вместе с моими искренними поздравлениями!

Ваш сердечный врач.

Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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