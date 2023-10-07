Бережіть серце – воно працює на вас. Як потрібно піклуватися про найпрацьовитіший орган

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Серце — це не тільки вмістилище любові та пристрасті, ніжності та доброти.

Це найпрацьовитіший орган у нашому організмі, який, скорочуючись понад 100 тисяч разів на добу, забезпечує всіх киснем та поживними речовинами.

Серцево-судинні захворювання до кінця минулого століття в усьому світі стали лідирувати не лише за поширеністю, а й за смертністю від них.

Всі фактори ризику серцево-судинних захворювань можна розділити на ті, які ми можемо змінити, і які не піддаються корекції: спадковість, стать і вік.

Про перших (підвищений артеріальний тиск, високий холестерин, куріння та зловживання алкоголем, гіподинамія, ожиріння, стрес) я багато писала на своїй сторінці. Їх зміна — це дієвий шлях до профілактики серцево судинних хвороб.

А ось як же бути з іншими?!

Невже всі вони такі безнадійні і нічого не можна змінити?!

Давайте подумаємо разом, ну хіба що стать не можна змінити, чоловіки дійсно хворіють раніше і частіше.

СПАДКОВIСТЬ

Одне з перших питань, яке я ставлю своїм пацієнтам: "Чи не хворіли ваші родичі першої лінії на артеріальну гіпертензію, чи не було випадків ранньої смерті від інфаркту міокарда чи мозкового інсульту?"

Дійсно, наука генетика говорить нам про генетичне успадкування багатьох захворювань.

Але останні роки активно розвивається її молодша сестриця, наука ЕПІГЕНЕТИКА, яка довела нам, що найгірший ген може дрімати в нашому організмі все наше життя і не активізуватися, якщо ми не будемо дражнити його курінням, алкоголем, ненажерливістю і т.д.

Дуже часто не гени винні, а спосіб життя сім'ї!

В одних сім'ях вживають багато солі (а це пряма доріжка до артеріальної гіпертензії), в інших багато їдять жирного та смаженого, люблять варенички, млинці, оладки (надлишок простих вуглеводів і мало клітковини).

Змінюйте свої харчові звички, навіть якщо ваші батьки харчувалися саме так.

ВІК

Кількість хвороб додається з віком, і тому про здорову та плідну старість треба потурбуватися з молодих років. Я знову повертаю вас до здорового способу життя: рухайтеся, як можна більше, приділяйте увагу здоровому сну і харчуванню, і звичайно ж, кидайте палити, якщо є така пагубна звичка!

Бокал гарного вина я вам залишаю разом з моїми щирими вітаннями!

Ваш сердечний лікар.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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