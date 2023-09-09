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Чим більше кроків – тим довше життя. Чому щоденна ходьба – найкращі ліки

Є вид медицини, який нічого не вартий і який попереджає захворювання, розповідає кардіологиня Наталія Циганкова. Суть його проста — чим більше ходиш, тим здоровішим буде твій організм!

Наталя Циганкова
Наталя Циганкова
Заслужений лікар України, кардіолог
eye 85
прогулянка, туристи
Фото: Getty Images | Щоденна прогулянка – ключ до чудового здоров'я!
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Безкоштовна превентивна медицина

Чим більше кроків у день, тим довше будемо жити.

Наукових доказів цьому безліч, і ось останній мета-аналіз ще раз підтверджує, що маємо дієвий безкоштовний засіб профілактичної медицини, який однаково ефективний в будь-якому віці, як у жінок, так і у чоловіків.

The association between daily step count and all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37555441/

Висновок: цей мета-аналіз демонструє значний обернений зв’язок між щоденною кількістю кроків і смертністю від усіх причин і смертністю від серцево-судинних захворювань, причому чим більше, тим краще в порівнянні з пороговою точкою 3967 кроків/день для смертності від усіх причин і лише 2337 кроків для смертності від серцево-судинних захворювань.

Простими словами, чим більше ходиш, тим довше живеш і менше хворієш.

І не потрібно витрачати означений час і гроші на спортзал.

Звичайно ж, ходити не завжди хочеться, тим більше, сьогодні — вихідний і так добре полежати з книжкою у м’якенькому кріслі.

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Але в мене є надійний друг, який змусить крокувати в будь-яку погоду і кожного дня. Якщо і у вас є такий, то нам з вами повезло!

Незважаючи на відсутність наукових доказів, я вважаю свого Джека моїм власним засобом превентивної медицини, бо вже тягне мене до дверей, дописую останній рядок і йдемо на прогулянку!

Всім бажаю тихого мирного вечора!

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