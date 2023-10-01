30 грамiв горіхів творять дива. Чим корисний для організму цей дивовижний продукт

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Відвідування недільного ринку — то не тільки закупки на тиждень, то ще й досить приємне спілкування з продавцями і удосконалення французької мови!

А якщо ще й продавець такий молодий та балакучий…

Задаю безліч запитань і сама розповідаю йому, який в нього корисний товар.

Численні дослідження підтверджують користь горішків, щоденне їх споживання до 30 г асоціюється з 30% зниженням ризику виникнення серцево-судинних захворювань.

Горіхи корисно включити у харчування, як джерело білка та корисних жирів, особливо тим, хто не їсть мʼяса.

вміст ненасичених жирних кислот сягає 65%! Більше тільки в жирній морській рибі та насінні чиа;

горіхи довго перетравлюються і на тривалий час дають відчуття ситості;

у зв'язку з високим вмістом жирів (60,8 г в 100 г.), білка (16,2 г), клітковини (6,1 г) та низьким вмістом вуглеводів (1,1%) не викликають значні коливання інсуліну, можуть бути присутніми в раціоні хворих на цукровий діабет та з інсулінорезистентністю.

Бразильський горіх, фісташки, мигдаль, пекан — всі вони корисні, але я хочу зупинитися саме на волоському горіху.

Дерева, що дають ці чудодійні плоди, давно ростуть на території нашої держави, а значить, наш шлунково-кишковий тракт пристосований до їх засвоєння, на відміну від "заморських" родичів. Та й за ціною вони доступні, якщо горіх не росте у вас на дачі чи присадибній ділянці.

У мене ростуть цілих 2!

Правда, мої сусідки-білочки більшу частину врожаю забирають… Ну а рештою я з ними завжди ділилась взимку, підкладаючи в спеціально підвішену на дереві годівницю.

Як вони там без мене зараз?!

У волоському горіху понад 30 мінералів, вітамінів та нутрієнтів! Все й не перелічиш в одному повідомленні.

Залізо – допоможе при анемії, цинк та йод – профілактика та лікування захворювань щитовидної залози, калій та магній – нормалізують артеріальний тиск, антиоксиданти уповільнюють процеси старіння, підвищують імунітет, протистоять запальним та онкологічним захворюванням.

Горіхи можна використовувати для перекусів, якщо вже є потреба в цьому, з'єднавши їх з овочами (стебла селери, болгарський перець, огірок). Саме з овочами, а не з медом та сухофруктами, бо поєднання жиру, якого дуже багато в горіхах, і цукру не є корисним, я вже писала про це.

Олія волоського горіха є основою багатьох салатних заправок.

Корисно активувати горіхи перед споживанням (замочити на ніч і потім просушити в духовці при низькій температурі).

І попри всю користь, обмежуємо добове споживання до 30 г, бо ж це занадто калорійний продукт.

Будьте здорові, дорогі мої, залишаюся з вами.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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