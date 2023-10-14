Як жити без перекусів? Чому рідше їсти – краще для вашого організму

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Як же позбутися ПЕРЕКУСІВ?!

Я говорила вам про шкідливість перекусів між основними прийомами їжі, які, незалежно від того, що ми з’їли, призведуть до початку роботи всього шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчного міхура, кишківника, які в цей час мають заслужено відпочивати. Малесенький шматочок будь-чого призведе до підйому гормону інсуліну, і в цей час процес "згорання" жирів у нашому організмі зупиниться і т.д.

Падіння та стрибки рівня цукру в крові при перекусах можуть вплинути на настрій, зробити людину більш нервовою, сварливою або злою.

Легко говорити, а як же позбутися цієї некорисної звички?!

Перше й основне: треба гарненько їсти 2-3 рази на день, і саме СНІДАНОК — головний прийом їжі, який визначає харчову поведінку на весь день.

30-40% добової калорійності, і головною його складовою повинні бути БІЛКИ (яйця, нежирне м'ясо, риба, нежирний сир) у поєднанні з корисними жирами і некрохмалистими овочами (листова зелень, всі види капусти, огірок, томати).

Зовсім нездоровою їжею на сніданок буде вівсяна каша з молоком та сухофруктами або мюслі, хоча ж це, звичайно, швидко і зручно.

Але давайте почнемо поважати наш організм!

Мюслі містять багато простих вуглеводів та цукру, погано перетравлюються. Цукати та сухофрукти мають високу калорійність і піддаються хімічній обробці.

Фрукти при сушінні втрачають майже 80% своєї ваги — і все це вода, яка має нульову калорійність, а що ж залишається?

Порахували?

Сухофрукти мають калорійність в п’ять разів більшу, ніж фрукти, з яких вони були зроблені:

виноград 66 ккал., ізюм 299;

абрикос 48 ккал., курага 241.

Прості вуглеводи + жири (вівсяна каша з молоком чи мюслі з молоком).

Таке невдале поєднання — це шлях до підвищення рівня тригліцеридів, найбільш агресивної фракції жирів, які будуть відкладатися в печінці через нечутливість клітин, особливо при наявному високому рівні інсуліну (бо він же швиденько "прибіжить", коли побачить, яка величезна кількість глюкози потрапила до шлунку) і вже потім — накопичення надлишкової жирової маси, ожиріння і всі пов’язані з ним негативні наслідки.

Ви коли-небудь бачили в природі поєднання жирів і глюкози (цукру)?!

Якщо знаєте, напишіть будь ласка!

Але я знаю, що вони існують окремо:

глюкоза — то фрукти, мед;

жири — то горіхи, авокадо, рослинні олії.

Сніданок допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові протягом дня, незалежно від того, хворієте ви на діабет чи ні, уникнути резистентності до інсуліну, яка може призвести до діабету.

Хороший, щільний сніданок – запорука якісного харчування на весь день Фото: Freepik

Снідати корисно для вашого серця, маємо дослідження, які підтверджують, що люди, які пропускають сніданок, частіше хворіють на серцево-судинні захворювання.

Вже чую заперечення: "Але ж їсти зранку зовсім не хочеться!"

Аби був апетит зранку, треба раніше вечеряти, після пробудження зробити зарядку, прийняти контрастний душ, ввімкнути яскраве світло, яке допоможе краще вироблятися гормону голоду ГРЕЛІНУ.

Як ще уникнути перекусів?!

Дуже часто між прийомами їжі наш організм підказує нам, що він хоче пити, а не їсти!

Спробуйте при почутті голоду випити склянку води, зачекайте і ви зрозумієте, що це так.

Не обговорюйте з подружкою (колегою) новий рецепт якогось смачного блюда, не дивіться картинки з фотографіями їжі в проміжки між сніданком-обідом-вечерею, поговоріть про це, коли ви вже ситі.

Рослинний чай з кислим, гіркуватим, пряним смаком без цукру також сприяє зниженню почуття голоду.

Я зазвичай п’ю зелений чай з лимоном та імбиром.

Але якщо дійсно є нагальна потреба в перекусі, то краще, якщо це буде поєднання горіхів (білок, корисні жири), які ви полюбляєте з овочами (клітковина).

Ношу з собою таку коробочку зі "стратегічним" запасом: волоський горіх, огірок, стебло селери.

Бажаю всім здоров’я — і нехай якнайскоріше настане мир на нашій українській землі!

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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