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Нема забороненої їжі. Чому суворе "здорове харчування" може призвести до депресії

Багато хто вважає млинці несумісними зі здоровим харчуванням. Але якщо все робити правильно і з настроєм, ця смачна страва, навпаки, прикрасить і урізноманітнить ваші вихідні, запевняє кардiолог Наталя Циганкова.

Наталя Циганкова
Наталя Циганкова
Заслужений лікар України, кардіолог
eye 93
млинцi
Фото: Скриншот | Млинці - може, і не так вже й корисно, але дуже смачно!
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Бабуся + млинці = це вихідний!

Як це?! Вже чую важке обурення, це ж не корисно!

Правила, дорогі мої, існують для того, щоб їх іноді порушувати.

Дійсно, млинці — це не дуже корисно, але ж це дуже смачно!

Тим паче, приготовані у вихідний день з великим бажанням і любовʼю для онука.

Немає забороненої їжі, і якщо суворо виконувати всі рекомендації зі здорового харчування, то можна і в депресію впасти.

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Головне:

  • рахувати калорії, і якщо вже на сніданок млинці, то на вечір овочеве рагу;
  • режим харчування — він у кожного свій, комусь достатньо 2-3 рази на день, а комусь необхідно і 4. Все залежить від вашої фізичної активності і енерговитрат;
  • чим більший проміжок часу без будь-якої їжі (пити можна і потрібно, але без підсолоджувачів), тим краще.

Всім мирних світлих вихідних і смачного!

PS: для млинців я використовую 2/3 кукурудзяної муки і 1/3 пшеничної, а ще ж можна і з гречані приготувати, якщо є проблема з глютеном.

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